Дуда подписал изменения о помощи украинцам в Польше: детали

Изменениями этого закона предусматривается продление срока легальности пребывания военных беженцев в Польше до 30 июня.

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на канцелярию президента.

Согласно принятому закону, действие документа, которое завершалось 4 марта, продлено до 30 июня этого года.

Следующим шагом в правительстве Польши, как планируется, будет начало работы над "существенными изменениями и продлением срока действия закона" после 30 июня, в соответствии с решением Совета ЕС о продлении временной защиты для перемещенных лиц из Украины до 4 марта 2025 года.

Изменениями этого закона предусматривается продление срока легальности пребывания военных беженцев в Польше до 30 июня; допустимости дальнейшего использования до сих пор зданий, где временно группами проживают военные беженцы из Украины; легальности до сих пор разрешительных документов на пребывание в РП. Кроме того, изменениями в закон предусмотрено продление до 30 июня этого года возможности выполнения работы врачами, стоматологами, медсестрами и акушерками из Украины.

Ранее Сейм Польши 9 февраля проголосовал за изменение закона о помощи украинцам.

В Польше находится до одного миллиона военных беженцев из Украины, прибывших в страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что в это время ТСН.ua собрал все, что известно о польской блокаде границы с Украиной.

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