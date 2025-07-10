Дуда пожаловался на Украину и союзников: что не понравилось президенту

Анджей Дуда. / © Associated Press

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Польский президент Анджей Дуда критически высказался об отношении союзников и Украины к его стране. В частности, в контексте поставки военной помощи через аэропорт Жешув.

Об этом он сказал в последнем интервью в должности, которое дал изданием "Otwarta Konserwa" и "Nowy Ład", сообщает "ЕП".

По его словам, в контексте полномасштабного вторжения России в Украину Польша в некоторых вопросах могла бы "показать, что нас нельзя обходить или игнорировать". Впрочем, этого не случилось.

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"Например, я считаю, что как украинцы, так и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, будто это их. Но это не их. Это наше. Поэтому, если кому-то не нравится, то закрываем и до свидания. Да, делаем ремонт. Закрываем аэропорт в Жешуве, а вы доставляйте в Украину морем, воздухом. Не знаю, сбрасывайте на парашютах. Сочиняйте. Выдумывайте, если считаете, что мы вам не нужны”, – добавил он.

Дуда отметил, что Варшаву "не пригласили в очень важные международные органы, где решался вопрос о поставках помощи через нашу территорию". Однако Дуда не уточнил, о чем именно идет речь.

"Я считал, что это скандал. И в какой-то момент я открыто признаюсь, что в этом аспекте я заблокировал выводы саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом нет смысла говорить с Украиной, только с нашими союзниками. Надо иметь смелость поговорить с немцами, американцами", – сказал польский президент.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал, как США блокировали передачу Украине истребителей. Да, в начале полномасштабной войны Киев настойчиво просил Варшаву передать истребители MiG-29, но этому мешала позиция США.

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Кроме того, в одном из интервью Дуда заявил, что во время разговора с Владимиром Зеленским получил от него искреннее признание незнания о Волынской трагедии и преступлениях против поляков, ведь, по словам Зеленского, «этому не учили в школе».

Дата публикации 15:52, 30.06.25 Количество просмотров 24 Немецкие министры призвали страны-партнеры предоставить ПВО Украине