Дуда предложил НАТО предоставить Украине гарантии безопасности перед летним саммитом

Польский лидер также подчеркнул, что Украина должна получить достаточно техники от партнеров, чтобы остановить наступление РФ и вернуть оккупированные территории.

Президент Польши Анджей Дуда предлагает разработать соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны НАТО и сделать это до саммита Альянса летом 2023 года.

Об этом сообщает dorzeczy.pl.

Дуда подчеркнул, что украинская армия должна получить достаточно техники от партнеров, чтобы остановить российское наступление и вернуть оккупированные территории. Польский лидер подчеркнул, что это "важнейшая задача сегодня".

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"Мы хотели бы перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами выработать договоренность с нашими союзниками в виде предоставления Украине конкретных гарантий безопасности со стороны НАТО", — сказал Дуда.

Он назвал это шагом дальше в процессе укрепления безопасности Украины с точки зрения ее будущего вступления в Альянс.

Напомним, в середине января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня мало риторики об "открытых дверях" НАТО для государства. Украина ожидает реальных шагов от Альянса на летнем саммите в Вильнюсе.

По мнению посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, государство может вступить в НАТО и ЕС после победы в войне с Россией.

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