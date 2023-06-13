Дуда призвал взять Украину в НАТО, а Шольц и Макрон были "осторожнее"

Президент Польши надеется, что саммит Альянса в Вильнюсе даст четкий сигнал о членстве Украины.

Быстрее принять Украину в НАТО призвал страны-члены президент Польши Анджей Дуда 13 июня на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает Tagesschau.

Так, Дуда заявил, что "Украина ждет четкого сигнала, четкой перспективы присоединения (к НАТО – ред.)". Польский лидер надеется, что предстоящий июльский саммит Альянса в Вильнюсе даст этот сигнал.

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Издание отмечает, что французский и немецкий коллеги Дуды были "осторожнее" в своих высказываниях по поводу членства Украины в НАТО. Шольц заверил, что союзники хотят дальше тесно координировать между собой вопросы гарантий безопасности для Украины. Канцлер Германии сказал, что его государство, Франция и союзники из США неоднократно стремились к диалогу, чтобы подготовиться к такому шагу.

В то же время Макрон анонсировал, что следующее заседание Евросовета и саммит НАТО будут посвящены обсуждению того, как будет выглядеть будущее коллективной безопасности. Французский лидер заверил, что Альянс предоставит Украине всю поддержку, на которую она имеет право.

Шольц и Макрон также отметили стремление поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

Путь Украины в НАТО

После полномасштабного вторжения России в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский объявил в сентябре, что государство подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что для начала переговоров о членстве Украины она сначала должна одержать победу в войне. В то же время генсек постоянно отмечает продолжение поддержки государства со стороны членов НАТО.

Отметим, что Зеленский приглашен на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле. В начале июня он заявлял, что государству нужно "четкое" приглашение в Альянс и гарантии безопасности на период, когда страна еще не будет членом блока.

Накануне заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов сообщил, что Украина на саммите НАТО в Вильнюсе получит алгоритм вступления в Альянс.

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