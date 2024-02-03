Дуда противоречиво высказался о Крыме, но после критики президент сделал новое заявление

Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнения по поводу деоккупации Крыма. Впрочем, после критики политиков он сделал новое заявление.

Сообщение появилось на его странице в соцсети Facebook.

Польский лидер подчеркнул, что его позиция жестокой по отношению к агрессии Москвы была "понятна с первого дня".

"Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом. Нападение России на Украину и оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, являются преступлением", — говорится в сообщении Дуды.

Президент подчеркнул, что полномасштабная война страны-агрессорки против Украины "не может закончиться победой России". Войну, добавляет Дуда, должен выиграть свободный мир.

"Российский империализм нужно остановить, победить и заблокировать на будущее. Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок за свободную, суверенную и независимую Украину против агрессии и жестокого империализма", — заявил глава польской. государства.

Заявление Дуды о Крыме

В интервью Kanal Zero Анджей Дуда усомнился в деоккупации Крыма. Анексированный полуостров он назвал "особым местом, в том числе по историческим причинам".

"Сегодня Россия пытается победить в Украине. Я скажу так: если Россия сохранит территории Украины, то фактически это будет победа России, и тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой", — высказался польский лидер.

Реакция на заявление Дуды

Посол Украины в Польше Василий Зварыч подчеркнул: "Крым – это Украина: так есть и так будет". Временную аннексию украинского полуострова Москвой он назвал "военным преступлением", за которое РФ "будет наказана".

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский также отреагировал на сомнительное высказывание Дуды по Крыму. Он отметил, что официальная Варшава признает независимость Украины в ее международно установленных границах.

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