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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Дуда рассказал, что Польша ожидает после встречи Зеленского и Трампа в Ватикане

Польский лидер отметил, что для него важно, чтобы мир был справедливым и дал гарантии безопасности.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя встречу лидеров США и Украины в Ватикане, выразил надежду, что «особый дух» вдохновит новые идеи по окончании войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью Polsat News.

«Я надеюсь, что особый дух, который там царит, может вдохновить новые решения и идеи, которые помогут закончить эту войну», — подчеркнул польский лидер.

В то же время, он отметил, что для него на первом месте интересы Польши и поляков.

«В интересах Польши и поляков, чтобы эта война закончилась справедливым миром, который также даст нам гарантию мира, чтобы мы могли действительно мирно развиваться, не боясь подвергнуться нападению», — сказал он.

Напомним, Белый дом прокомментировал встречу Зеленского и Трампа в Ватикане. По словам официального представителя, президенты США и Украины провели «очень продуктивную дискуссию».

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