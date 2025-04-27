- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 187
- Время на прочтение
- 1 мин
Дуда рассказал, что Польша ожидает после встречи Зеленского и Трампа в Ватикане
Польский лидер отметил, что для него важно, чтобы мир был справедливым и дал гарантии безопасности.
Президент Польши Анджей Дуда, комментируя встречу лидеров США и Украины в Ватикане, выразил надежду, что «особый дух» вдохновит новые идеи по окончании войны в Украине.
Об этом он сказал в интервью Polsat News.
«Я надеюсь, что особый дух, который там царит, может вдохновить новые решения и идеи, которые помогут закончить эту войну», — подчеркнул польский лидер.
В то же время, он отметил, что для него на первом месте интересы Польши и поляков.
«В интересах Польши и поляков, чтобы эта война закончилась справедливым миром, который также даст нам гарантию мира, чтобы мы могли действительно мирно развиваться, не боясь подвергнуться нападению», — сказал он.
Напомним, Белый дом прокомментировал встречу Зеленского и Трампа в Ватикане. По словам официального представителя, президенты США и Украины провели «очень продуктивную дискуссию».