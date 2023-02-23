Дуда рассказал, когда наконец-то польские танки поедут в Украину и какие с ними проблемы

Украинские военные учатся в Польше управлять этими танками.

Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, пишет CNN.

По его словам, эти украинские военные будут готовы в течение месяца вернуться в Украину вместе с танками/

Однако у Польши «серьезные проблемы» с получением запчастей к танкам из Германии, добавил польский лидер.

«Это не только мы – эти проблемы достаточно распространены. Проблемы с Leopard есть и в других странах, потому что у немцев серьезная проблема с снабжением запчастями. Мы не понимаем эту ситуацию, но так и есть. Теперь наши танки Leopard сегодня готовы к Украине. В нашем учебном центре есть украинские танкисты, которые учатся на танках Leopard, мы их сейчас готовим, идет обучающий цикл», – сказал Дуда.

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Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров, имеющих на вооружении боевые танки западного образца, передать их Украине.

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