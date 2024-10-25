Дуда резко ответил Украине на просьбу передать южнокорейское оружие, закупленное Польшей

Президент Польши Анджей Дуда отказался передавать Украине южнокорейское оружие, закупленное для польской армии.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Южной Корее, пишет "Укринформ".

"Не рассматривается ни один сценарий, по которому мы кому-то передаем оружие, которое недавно купили за миллиарды злотых из карманов польских налогоплательщиков. Это оружие предназначено для обеспечения безопасности и обороны Республики Польша", — подчеркнул польский президент.

Дуда подтвердил, что украинская сторона обращалась с такой просьбой, но получила "однозначный ответ". Он подчеркнул, что вооружение, приобретенное для обороны Польши, не будет передано ни одной другой стране.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что Южная Корея может рассмотреть возможность предоставления оружия Украине. Это будет зависеть от объемов военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

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