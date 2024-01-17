Дуда сделал заявление о переговорах Украины с Россией

Президент Польши Анджей Дуда заявил: нет ничего удивительного в том, что украинские власти отказываются от переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал корреспонденту CNBC в Давосе.

По его словам, как польский лидер – он вполне понимает такое решение Киева. Вместе с тем Дуда отмечает, что Украине необходима поддержка Запада для возвращения всех оккупированных территорий и вывода всех российских войск.

"РФ напала на независимое суверенное государство, поэтому я не удивлен, что президент Владимир Зеленский и те, кто с ним работает, ясно понимают окончание войны. Война закончится, когда мы выгоним россиян со всех оккупированных территорий Украины. Для меня это очевидно", — заявил Дуда.

Напомним, на днях спикер Кремля Дмитрий Песков сделал очередное заявление о "мирных" переговорах с Украиной. По его словам, "обсуждение мира в Украине без РФ не имеет смысла".

В свою очередь, ранее диктатор РФ Владимир Путин цинично прокомментировал отказ Украины от переговоров. Мол, Москва. была готова к диалогу, но приехал Борис Джонсон и убедил Украину не идти на этот шаг.

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