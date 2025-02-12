Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает, что его американский коллега Дональд Трамп предложит и реализует решения, которые заставят диктатора РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Об этом он сказал в интервью CNN на полях Всемирного саммита правительств в Дубае.

Польский президент отметил, что Дональд Трамп "прежде всего бизнесмен" и "имеет бизнес-стиль ведения политики и разговоров о политике". Впрочем, "не всем политикам это нравится", добавил Дуда.

По его словам, Соединенные Штаты уже давно оказывают поддержку Украине, а Трамп первым помог еще во время своего первого президентства.

"Он уже оказывал военную поддержку Украине в то время, когда никто серьезно не думал о войне и о том, что Украина должна себя защищать. Украина должна вернуть себе все земли, которые сегодня оккупированы Россией и являются международно признанной украинской территорией. Это было бы идеальным решением", — подчеркнул президент Польши.

Напомним, бывший командующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк оценил, когда "фюрер" Владимир Путин будет готов к переговорам.

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