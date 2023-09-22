Дуда сдержанно прокомментировал слова Зеленского о "политическом театре"

Польский лидер говорит, что готов говорить с украинским коллегой.
Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявление украинского коллеги Владимира Зеленского на Генассамблее ООН о том, что " некоторые наши друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре".
Об этом со ссылкой на польского лидера сообщает CNN.
Дуда заметил, что хоть президент Зеленский не называл конкретно Польшу, но "предположение было, и мы все это поняли".
Отвечая на вопрос, расстроен ли он словами Зеленского, Дуда ответил: "Возможно, расстроен — это слишком сильное слово".
"Я был озлоблен, я бы так сказал. Я говорю так: "Давайте сохранять спокойствие, пожалуйста, не повышайте температуру, потому что это спор, касающийся небольшой части наших отношений. Давайте не позволим, чтобы это повлияло на целиком, потому что этому нет никакого оправдания, и от этого выиграют только другие", — сказал президент Польши.
Дуда заметил, что готов говорить с Зеленским как "друзья", чтобы решить "сложные ситуации" между их странами после того, как Варшава сигнализировала, что перестанет посылать оружие Киеву на фоне спора по импорту зерна.
Заявления Дуды и Зеленского на фоне зернового кризиса
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что ему "известно о попытках заключить какие-либо теневые соглашения с РФ". Президент также обвинил некоторых европейских партнеров в том, что они "действуют совместно с Россией и играют в "политическом театре". По словам Зеленского, происходит триллер по вопросу зерна".
Тем временем Анджей Дуда в своей речи сравнил Украину с утопленником, что может затянуть на глубину. Он заявил, что по делу украинского зерна будет твердо защищать интересы польских фермеров. Также Дуда призвал Украину помнить, что она получает помощь от Польши.