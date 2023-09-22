Дуда сдержанно прокомментировал слова Зеленского о "политическом театре"

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявление украинского коллеги Владимира Зеленского на Генассамблее ООН о том, что " некоторые наши друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре".

Об этом со ссылкой на польского лидера сообщает CNN.

Дуда заметил, что хоть президент Зеленский не называл конкретно Польшу, но "предположение было, и мы все это поняли".

Отвечая на вопрос, расстроен ли он словами Зеленского, Дуда ответил: "Возможно, расстроен — это слишком сильное слово".

"Я был озлоблен, я бы так сказал. Я говорю так: "Давайте сохранять спокойствие, пожалуйста, не повышайте температуру, потому что это спор, касающийся небольшой части наших отношений. Давайте не позволим, чтобы это повлияло на целиком, потому что этому нет никакого оправдания, и от этого выиграют только другие", — сказал президент Польши.

Дуда заметил, что готов говорить с Зеленским как "друзья", чтобы решить "сложные ситуации" между их странами после того, как Варшава сигнализировала, что перестанет посылать оружие Киеву на фоне спора по импорту зерна.

Заявления Дуды и Зеленского на фоне зернового кризиса

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что ему "известно о попытках заключить какие-либо теневые соглашения с РФ". Президент также обвинил некоторых европейских партнеров в том, что они "действуют совместно с Россией и играют в "политическом театре". По словам Зеленского, происходит триллер по вопросу зерна".

Тем временем Анджей Дуда в своей речи сравнил Украину с утопленником, что может затянуть на глубину. Он заявил, что по делу украинского зерна будет твердо защищать интересы польских фермеров. Также Дуда призвал Украину помнить, что она получает помощь от Польши.

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