Дуда сказал, есть ли у Трампа план по переговорам с Россией

Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у американского лидера есть план переговоров с Россией по урегулированию войны в Украине.

Об этом президент Польши сказал в интервью Polsat News, тезисы с которого привели к анцелярии главы государства.

По словам Дуды, во время разговора наедине Трамп сказал, что он должен остановить войну в Украине и убийства людей.

"Путин не может игнорировать то, что говорит ему Дональд Трамп, потому что он вызывает у него уважение. Потенциал США гораздо больше, чем у России. Я убежден, что у президента Трампа есть план", – высказался польский лидер.

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Он считает США надежным союзником. Как отметил Дуда, история показывает, что Соединенные Штаты способны разрешить любой конфликт.

Президент Польши также сообщил, что предупредил своего американского коллегу об особенностях переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Я сказал президенту Трампу, что это сложные переговоры, все знают, что Путин не обычный политик, он офицер КГБ, офицер российских спецслужб – образованный, подготовленный, со специальными навыками, и нужно быть осторожным в разговоре с ним", – рассказал Дуда.

К слову, накануне Трамп заверил, что война в Украине может закончиться в скором времени – на протяжении нескольких недель.