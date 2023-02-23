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Дуда созвал Совет национальной безопасности Польши: что произошло

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Дуда созвал Совет национальной безопасности Польши: что произошло

Фото: Associated Press

Президент Польши Анджей Дуда созвал на 24 февраля 2023 заседание Совета национальной безопасности Польши.

Об этом шла речь в сервисе микроблогов Twitter Бюро национальной безопасности (BBN) Польши.

В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы безопасности из — за российской агрессии в Украине и результатов визита президента США Джо Байдена в Польшу.

“Президента Польши созывает в пятницу, 24 февраля, в 12:00 (по местному времени – ред.) Совет национальной безопасности. Будут обсуждены текущие выводы по безопасности страны, связанные с российским вторжением в Украину, а также в контексте консультаций между президентами Польши и США и саммита B9 (Бухарестской девятки – ред.)”,- говорится в сообщении.

Напомним, Джо Байден в Польше заявил, что "Киев стоит и будет стоять". По его словам, "Украина никогда не станет победой России". Байден заверил, что "Россия заплатит цену за свои преступления и совершившие преступления должны быть наказаны".

Главное из речи президента США в Варшаве 21 февраля, читайте здесь.

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Дата публикации
Просмотры
536
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