Дуда созвал Совет национальной безопасности Польши: что произошло

Президент Польши Анджей Дуда созвал на 24 февраля 2023 заседание Совета национальной безопасности Польши.
Об этом шла речь в сервисе микроблогов Twitter Бюро национальной безопасности (BBN) Польши.
В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы безопасности из — за российской агрессии в Украине и результатов визита президента США Джо Байдена в Польшу.
“Президента Польши созывает в пятницу, 24 февраля, в 12:00 (по местному времени – ред.) Совет национальной безопасности. Будут обсуждены текущие выводы по безопасности страны, связанные с российским вторжением в Украину, а также в контексте консультаций между президентами Польши и США и саммита B9 (Бухарестской девятки – ред.)”,- говорится в сообщении.
Напомним, Джо Байден в Польше заявил, что "Киев стоит и будет стоять". По его словам, "Украина никогда не станет победой России". Байден заверил, что "Россия заплатит цену за свои преступления и совершившие преступления должны быть наказаны".
Главное из речи президента США в Варшаве 21 февраля, читайте здесь.
Читайте также:
- "Дрыжаки пробрали... думал, что вижу его в последний раз": Анджей Дуда вспомнил встречу с Зеленским 23 февраля
- Дуда спрогнозировал, отправит ли Лукашенко белорусов на войну против Украины: "Это будет окончательный конец"
- Дуда рассказал, можно ли было избежать войны России против Украины: "Имели только надежду"