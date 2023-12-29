Дуда созывает срочное заседание из-за нарушения воздушного пространства Польши

Утром 29 декабря во время массированной ракетной атаки по Украине воздушное пространство Польши нарушило неизвестный объект. Польский президент Анджей Дуда созывает срочное совещание с военными.

Об этом сообщила канцелярия Дуды вTwitter.

Президент заявил, что поговорил по телефону с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем. Дуда созвал срочное совещание с военным командованием. На заседании также присутствует глава генштаба польской армии.

Министр обороны Польши также отреагировал на инцидент с неизвестным объектом. Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом, премьер-министром, начальником генерального штаба и оперативным командующим вооруженными силами.

Напомним, командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушное пространство страны залетел неизвестный объект во время массированной атаки по Украине. За ним наблюдали силы ПВО вплоть до потери сигнала.

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