Дуда убежден, что безопасность Украины имеет стратегическое значение для Польши

Между политиками не было спора о необходимости реакции на агрессивные действия России и необходимости всесторонней поддержки Украины.
Польский президент Анджей Дуда заявил, что суверенитет и безопасность Украины являются стратегически важными вопросами для Польши.
Об этом он сказал после заседания Совета национальной безопасности Польши, пишет Укринформ.
“Мы – страна, которая непосредственно граничит с Украиной и Беларусью. Безопасность, суверенитет, свобода Украины, равно как суверенитет и независимость Беларуси, являются важными и стратегическими вопросами. Я доволен, что на польской политической сцене глубокое чувство ответственности за эти дела”, — сказал Дуда.
По его словам, встреча руководства государства с лидерами всех парламентских политических сил прошла в очень конструктивной атмосфере, что является положительным сигналом на будущее.
В свою очередь лидеры партий, в том числе и оппозиционных, подчеркнули, что между политиками не было спора о необходимости реакции на агрессивные действия России и потребности всесторонней поддержки Украины.
Заседание Совета нацбезопасности носило непубличный характер. В нем приняли участие президент, премьер, маршалки Сейма и Сената, глава МВД, представители МИДа, минобороны, а также лидеры всех парламентских фракций и групп парламента.
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