Дуда убежден, что безопасность Украины имеет стратегическое значение для Польши

Между политиками не было спора о необходимости реакции на агрессивные действия России и необходимости всесторонней поддержки Украины.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что суверенитет и безопасность Украины являются стратегически важными вопросами для Польши.

Об этом он сказал после заседания Совета национальной безопасности Польши, пишет Укринформ.

“Мы – страна, которая непосредственно граничит с Украиной и Беларусью. Безопасность, суверенитет, свобода Украины, равно как суверенитет и независимость Беларуси, являются важными и стратегическими вопросами. Я доволен, что на польской политической сцене глубокое чувство ответственности за эти дела”, — сказал Дуда.

По его словам, встреча руководства государства с лидерами всех парламентских политических сил прошла в очень конструктивной атмосфере, что является положительным сигналом на будущее.

В свою очередь лидеры партий, в том числе и оппозиционных, подчеркнули, что между политиками не было спора о необходимости реакции на агрессивные действия России и потребности всесторонней поддержки Украины.

Заседание Совета нацбезопасности носило непубличный характер. В нем приняли участие президент, премьер, маршалки Сейма и Сената, глава МВД, представители МИДа, минобороны, а также лидеры всех парламентских фракций и групп парламента.

Читайте также:

Анджей Дуда и Владимир Зеленский ведут переговоры о двустороннем сотрудничестве