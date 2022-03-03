Дуда убежден, что преступления России в Украине имеют признаки геноцида

Польша с первых дней войны активно помогает Украине

Преступления России на Украине имеют признаки геноцида, ответственные за развязывание войны должны понести наказание в международных трибуналах.

Об этом в видеообращении к польскому народу заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет Укринформ.

Киев, как и вся Украина, стали для свободного мира символом защиты наших общих ценностей, свободы, суверенности и демократии. Уже неделю Украина сопротивляется оккупантам, платя за это высокую цену. Атаки происходят на жилые дома, школы и больницы, многочисленные атаки со стороны российских войск имеют признаки геноцида. Я верю, что они не остаются безнаказанными, а их виновники понесут за это ответственность в международных трибуналах”, — заявил Дуда.

Он отметил, что Польша с первых дней активно помогает Украине, инициировала острейшие санкции, которые Запад поддержал.

"Мы являемся адвокатом Украины в ее попытках стать членом ЕС", — констатировал Дуда.

По его словам, НАТО оказывает Украине конкретную помощь, защищаемую от агрессии РФ. Он также отметил, что Польша уже приняла более полумиллиона беженцев, убегающих от войны в Украине.

Дуда отметил, что Польша является лидером помощи для Украины, и поэтому стала целью циничной российской пропаганды и дезинформации. Поэтому нужно это осознавать и ожидать их.

Он призвал все политические силы в Польше быть ответственными и не поддаваться на провокации, чтобы это не привело к политическим дрязгам внутри страны. Президент РП подчеркнул, что сейчас главной целью является помощь Украине, которая борется за независимость.