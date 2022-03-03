Дуда убежден, что преступления России в Украине имеют признаки геноцида

Польша с первых дней войны активно помогает Украине
Преступления России на Украине имеют признаки геноцида, ответственные за развязывание войны должны понести наказание в международных трибуналах.
Об этом в видеообращении к польскому народу заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет Укринформ.
Киев, как и вся Украина, стали для свободного мира символом защиты наших общих ценностей, свободы, суверенности и демократии. Уже неделю Украина сопротивляется оккупантам, платя за это высокую цену. Атаки происходят на жилые дома, школы и больницы, многочисленные атаки со стороны российских войск имеют признаки геноцида. Я верю, что они не остаются безнаказанными, а их виновники понесут за это ответственность в международных трибуналах”, — заявил Дуда.
Он отметил, что Польша с первых дней активно помогает Украине, инициировала острейшие санкции, которые Запад поддержал.
"Мы являемся адвокатом Украины в ее попытках стать членом ЕС", — констатировал Дуда.
По его словам, НАТО оказывает Украине конкретную помощь, защищаемую от агрессии РФ. Он также отметил, что Польша уже приняла более полумиллиона беженцев, убегающих от войны в Украине.
Дуда отметил, что Польша является лидером помощи для Украины, и поэтому стала целью циничной российской пропаганды и дезинформации. Поэтому нужно это осознавать и ожидать их.
Он призвал все политические силы в Польше быть ответственными и не поддаваться на провокации, чтобы это не привело к политическим дрязгам внутри страны. Президент РП подчеркнул, что сейчас главной целью является помощь Украине, которая борется за независимость.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 5840 человек,
- самолетов – 30,
- вертолетов – 31,
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин ‒ 862,
- артиллерийских систем – 85,
- средства ПВО – 9,
- РСЗО — 40,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- легкие скоростные катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 355.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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