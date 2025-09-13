Дуда впервые прокомментировал атаку РФ на Польшу: что сказал экс-президент

Анджей Дуда. / © Associated Press

Атака российских беспилотников на Польшу – это нападение, целью которого была проверка. Впрочем, в целом этот инцидент серьезный.

Об этом бывший президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью RMF FM.

"Потенциально есть два варианта. Или россияне провели операцию в рамках учений "Запад", а потому она носила одноразовый, тестовый характер, касающийся наших оборонных возможностей и солидарности НАТО. Или, к сожалению, мы имеем дело с очень серьезной ситуацией. Гораздо серьезнее", - высказался экс-президент.

По словам Дуды, по всей вероятности речь идет о начале новой фазы своего рода гибридного нападения, которое продолжается на Польшу с 2021 года.

Экс-глава Польши подчеркнул, что реакция страны на вторжение российских дронов "была адекватной". Он говорит, что страна не имела возможности “дешевле отреагировать на эту дроновую атаку, а потому должна была поднять самолеты – задействовать самую тяжелую артиллерию.

Заметим, издание Bild сообщило, что Польша потратила на ущерб одному беспилотнику РФ 400 тысяч евро. К слову, один российский БПЛА стоит всего несколько тысяч евро. Отмечается, что три российских беспилотника были сбиты ракетами AIM-9 Sidewinder из двух истребителей F-35, а четвертый мог упасть сам.

Напомним, действующий президент Польши Кароль Навроцкий назвал атаку РФ "провокацией" и "проверкой" как для военных, так и для политиков. По его словам, союзники и войска НАТО прошли "все эти испытания" - военное, политическое, партнерство в рамках Североатлантического альянса.

