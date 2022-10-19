Дуда заявил, что нужно остановить российский империализм: "Ради безопасности Европы и мира"

Польский президент Анджей Дуда считает, что агрессорку Россию надо выгнать за пределы международно признанных границ Украины. Польша вместе с союзниками помогает Украине выполнить эту задачу.

Об этом заявил лидер Польши сказал в интервью итальянскому телеканалу, пишет TVP.

По его словам, его народ поддерживает соседнюю страну, потому что "когда поляки увидели, что происходит с украинцами, эта помощь была искренней, эмоциональной, от души".

"Впрочем, мы, как польские власти, смотрим на это хладнокровно и рационально. Мы знаем, что россиян надо остановить", — подчеркнул Дуда.

Он говорит, что Польша знает, как это быть в русском плену. "Я понимаю, что в Берлине, Париже и Брюсселе не могут вообразить, что туда может прийти российский солдат, изнасиловать его жену, дочь и выстрелить в затылок. Но мы, поляки, испытали на себе эту реальность", — говорит польский президент.

Он отметил: "ради безопасности Европы и мира следует остановить российский империализм". Основой для прекращения этой войны должно стать то, что Украина вернется в свои международно признанные границы. Дуда называет это "одним справедливым решением". Кроме того, должны быть наказаны военные преступники, ведь это "требование сохранения мира в будущем".

"Наивный тот, кто верит российской пропаганде, которая рассказывает о "нацистах в Украине"; это полная чушь. Просто Россия хочет властвовать, расширять свою территорию, хочет использовать фактически рабский труд других народов, паразитировать на организме других стран и народов", — подчеркнул он. Анджей Дуда.

Россия на политической карте мира

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался на притеснения россиян за границей. Мол, Москва не видит смысла сохранять дипломатическое присутствие на Западе.

Руководство немецкой разведки заговорило об "объявлении войны" Путиным Запада. Там предполагается возможность политических убийств в Германии.

Между тем парламент Эстонии 18 октября признал руководящий режим в РФ террористическим. До этого, 13 октября, такая же резолюция была принята Парламентской ассамблеей Совета Европы.

Военный эксперт Петр Черник считает, что коллективное Запад решил убрать агрессорку Россию с большой мировой шахматной доски, но пока не видит ее развала. Больше всего — Запад боится, что тогда пустая Сибирь перейдет к Китаю, который также проводит политику диктатуры и тирании.

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