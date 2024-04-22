Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие НАТО в Польше

Польша готова к размещению на своей территории ядерного вооружения союзников для укрепления безопасности восточного фланга Альянса.

Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО и этот вопрос является темой переговоров с США.

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал изданию Fakt.pl.

Дуда ответил на вопрос, является ли вопрос обмена ядерным оружием с Соединенными Штатами темой польско-американских переговоров.

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"Это уже определенное время является темой польско-американских переговоров. Я уже несколько раз говорил об этом. Признаюсь, когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности", – сказал польский лидер.

Он обратил внимание, что Россия ужесточает милитаризацию района Кенигсберга (Калининградской области РФ). В последнее время она перемещает свое ядерное оружие в Беларусь.

"Если наши союзники решат развернуть ядерное оружие в рамках обмена ядерным оружием также на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и мы также имеем обязательства в этом смысле, то есть мы просто реализуем общую политику", – объяснил Дуда.

К слову, в марте Дуда заявил, что Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, который позволит напасть на НАТО уже в 2026 или 2027 году. Поэтому странам Альянса следует увеличить расходы на оборону, подчеркнул польский лидер.

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