Духовный советник Трампа предрек роковой конец Путину

Путин – Гитлер. / © Associated Press

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Американский пастор Марк Бернс, которого называют духовным советником президента США Дональда Трампа, убежден, что "Бог обязательно отплатит" российскому "фюреру" Владимиру Путину. Именно так было с другими диктаторами в прошлом.

Об этом евангельский служитель высказался в интервью LIGA.net.

По его словам, современный российский "фюрер" получит возмездие так же как лидер нацистского Третьего Райха и диктатор Камбоджи Пол Пот, во время правления которого погибло около трех миллионов его сограждан.

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"В конце концов, их сердца перестанут драться, и они встретят своего Творца. Бог всегда властвует, и они умрут, а он будет жить вечно", - заявил Бернс.

С духовной точки зрения, говорит пастор, основной причиной российской войны в Украине является грех алчности и гордыни, которые "развращают сердце". алчности и желании власти".

"Россия, под руководством Владимира Путина, руководствуется именно этими грехами, стремясь получить власть и контроль над украинским народом, который не является и не должен быть рабом. Это зло, происходящее из ворот ада", - говорит духовный советник Трампа.

Вместе с тем, отмечает он, "Бог поднимает своих "генералов" и "лидеров", чтобы они защищали и боролись со злом".

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"Украина, даже во время бомбежек, зовет живого Бога. Верующие, страдающие войной, продолжают молиться и верить, что воздают всю славу Богу. Это доказательство того, что даже в самые трудные времена вера может быть непоколебимой", - подытожил Бернс.

Напомним, психолог Юсуф Чифчи в своем исследовании сравнил, что общего у Владимира Путина, Дональда Трампа и Адольфа Гитлера. нарциссические черты во взрослом возрасте.

Между тем эксразведчик США, эксперт по безопасности Дэвид Х. Карстенс заявили, что Путин имеет четыре уязвимых места, которые в конце концов могут привести к его краху. По словам эксперта, слабости могут "фюрера" Кремля могут привести к тому, что его ждет так же судьба, что и Адольфа Гитлера.