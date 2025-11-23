Духовный советник Трампа выразил обеспокоенность мирным планом для Украины

Духовный советник президента Трампа Марк Бернс / © Associated Press

Марк Бернс, советник по духовным вопросам и дипломатии, сотрудничающий с администрацией президента США Дональда Трампа, выразил обеспокоенность по поводу предложенного 28-пунктного мирного плана между Украиной и Россией. По его мнению, даже заявления Трампа о гибкости предложения свидетельствуют о рисках для международного порядка.

Об этом Бернс написал в социальных сетях Х.

"Этот план посылает опасный сигнал каждому диктатору мира - от Москвы до Тегерана и Пхеньяна - что мировые защитники справедливости могут терпеть зло, если оно будет воплощено дипломатически", - отметил советник.

Он провел исторические параллели, напоминая, что безнаказанность в прошлом, как в случае с Гитлером в 1939 году, приводила к масштабным трагедиям. По его словам, Россия уже вторглась на территорию Украины, нанесла разрушения, атаковала мирных жителей и детей, и любые компромиссы без справедливости станут моральным крахом.

Советник подчеркнул: умиротворение не есть мир, а молчание перед лицом зла — соучастием.

"Настоящий мир приходит только тогда, когда праведность не приносится в жертву удобству. Он противостоит злу", - заявил он, призывая мировых лидеров не отступать от моральных принципов в критический момент.

По его словам, путь к миру должен оставлять возможность корректировать курс, чтобы сохранить нравственную ясность и поддержать Украину в противодействии агрессии.

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.