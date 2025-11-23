- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 766
- Время на прочтение
- 2 мин
Духовный советник Трампа выразил обеспокоенность мирным планом для Украины
Духовный советник президента Трампа выразил обеспокоенность 28-точечным планом по Украине, подчеркнув, что компромисс без справедливости нельзя считать миром.
Марк Бернс, советник по духовным вопросам и дипломатии, сотрудничающий с администрацией президента США Дональда Трампа, выразил обеспокоенность по поводу предложенного 28-пунктного мирного плана между Украиной и Россией. По его мнению, даже заявления Трампа о гибкости предложения свидетельствуют о рисках для международного порядка.
Об этом Бернс написал в социальных сетях Х.
"Этот план посылает опасный сигнал каждому диктатору мира - от Москвы до Тегерана и Пхеньяна - что мировые защитники справедливости могут терпеть зло, если оно будет воплощено дипломатически", - отметил советник.
Он провел исторические параллели, напоминая, что безнаказанность в прошлом, как в случае с Гитлером в 1939 году, приводила к масштабным трагедиям. По его словам, Россия уже вторглась на территорию Украины, нанесла разрушения, атаковала мирных жителей и детей, и любые компромиссы без справедливости станут моральным крахом.
Советник подчеркнул: умиротворение не есть мир, а молчание перед лицом зла — соучастием.
"Настоящий мир приходит только тогда, когда праведность не приносится в жертву удобству. Он противостоит злу", - заявил он, призывая мировых лидеров не отступать от моральных принципов в критический момент.
По его словам, путь к миру должен оставлять возможность корректировать курс, чтобы сохранить нравственную ясность и поддержать Украину в противодействии агрессии.
Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.