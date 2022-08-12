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"Дураков, кроме Медведева, нет": у Зеленского отреагировали на угрозы политика по АЭС

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"Дураков, кроме Медведева, нет": у Зеленского отреагировали на угрозы политика по АЭС

Фото: Getty Images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на угрозы заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу атомных станций в ЕС и его заявление об обстрелах Запорожской АЭС.

Подоляк подчеркнул, что единственная угроза для АЭС – российские террористы.

Об этом он написал в Сети 12 августа.

"Трудно представить, чтобы член "Аль-Каиды" или "ИГИЛ" сидел в ООН и "официально" обвинял в агрессии США или Израиль. РФ использует ЗАЭС в качестве заложника для фиксации оккупированных территорий, а Украину хочет выставить... агрессором", – говорится в заявлении советника главы ОП.

"Но дураков, кроме Медведева, нет. Единственная угроза для АЭС – российские террористы", – отметил Подоляк.

Напомним, 12 августа Медведев открыто пригрозил Европе "инцидентами" на атомных станциях на фоне провокаций РФ на Запорожской АЭС.

Отметим, что по состоянию на утро 12 августа Запорожская АЭС работала с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. В результате российской атаки сработала аварийная защита – и один из трех энергоблоков теперь отключен.

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