"Два дня для следствия мало", — Венедиктова о расследовании подготовки госпереворота в Украине

"Два дня для следствия мало", — Венедиктова о расследовании подготовки госпереворота в Украине

Генпрокурор считает, что обнародование лишней информации может лишь усугубить ситуацию в стране.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что пока рано говорить о результатах расследования СБУ относительно подготовки и проведения государственного переворота. Дело только два дня, как внесли в ЕРДР.

Об этом говорила генеральный прокурор Ирина Венедиктова журналистам на брифинге после выступления на "Антикоррупционном форуме", говорится 1 декабря в сюжете ТСН.19:30.

На мероприятии представители Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов обсудили механизмы борьбы с топ- и бытовой коррупцией.

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Венедиктова рассказала о том, как идет конкурс на должность руководителя антикоррупционной прокуратуры, который должен был завершиться еще в начале этого года. В настоящее время осталось два кандидата.

В деле же расследования подготовки государственного переворота, считает генпрокурор, обнародование лишней информации может лишь усугубить ситуацию в стране.

"Что я могу сказать через два дня после начала расследования? Лучше все-таки дождаться официального комментария от СБУ. Потому что мы видим, что и сегодня у нас на улицах не так спокойно, поэтому будем смотреть, чтобы мы не ухудшали ситуация, не разглашали какую-либо информацию. Два дня для начала следствия это мало", — сказала Венедиктова.

Венедиктова прокомментировала ход расследования подготовки и проведения государственного переворота

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