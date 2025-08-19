Два ключевых результата: Стармер рассказал о "реальном прогрессе" после саммита Зеленского и Трампа

Кир Стармер и Владимир Зеленский / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне с европейскими лидерами и отметил достижение «реального прогресса» на саммите.

Об этом пишет The Guardian.

Выступая после мероприятия, Стармер охарактеризовал переговоры как «хорошие и конструктивные», добавив, что «между европейскими лидерами, присутствовавшими на саммите, президентом Трампом и президентом Зеленским было ощутимо чувство единства».

В то же время премьер Британии выделил «два существенных результата» переговоров.

Во-первых, коалиция желающих «теперь будет работать с США» над гарантиями безопасности, отметил он.

«Это действительно важно для безопасности Украины, безопасности Европы и безопасности Великобритании», — подчеркнул Стармер.

Вторым важным результатом он назвал соглашение о проведении встречи Зеленского и Путина, в котором примет участие Трамп.

«Это признание принципа, что для некоторых из этих вопросов, будь то территория или обмен заключенными, или очень серьезный вопрос о возвращении детей, Украина должна быть за столом переговоров. Это были два важнейших результата сегодняшнего дня. Это положительные результаты, было реальное чувство единства. Сегодня мы добились реального прогресса», — подчеркнул он.

Напомним, 18 августа Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Глава государства подчеркнул, что ключевым вопросом стали гарантии безопасности, являющиеся «стартом до окончания войны». Он поблагодарил США за сигнал о готовности стать частью этой системы.

По словам президента, гарантии безопасности могут быть оформлены уже в ближайшую неделю — десять дней. Одним из ключевых пунктов гарантий станет пакет американского оружия, в который войдут самолеты, системы противовоздушной обороны и другие виды вооружения.