Два месяца до развязки: политолог назвал ключевые условия прекращения огня

Март покажет: когда ждать финала активной войны в Украине / © ТСН.ua

Реклама

В 2026 году возможно завершение фазы активных боевых действий. И чем закончится эта война, можно будет спрогнозировать уже через два месяца.

Такое мнение в интервью «Телеграфу» высказал политолог Игорь Рейтерович.

Эксперт объяснил, что в 2025 году новый президент США Дональд Трамп только пришел к власти и не смог завершить войну в озвученные им сроки. Однако своим давлением он запустил новый процесс урегулирования.

Реклама

«Поэтому мне кажется, что все же в 2026-м году мы будем иметь завершение, ну, давайте так назовем, активной фазы боевых действий. То есть вряд ли, ну, не факт, что это будет там какое-то мирное соглашение, мне вообще сложно его достаточно представить даже на фоне всех этих переговоров, но какая-то история с завершением активной фазы боевых действий, она может иметь место», — сказал Рейтерович.

По его мнению, именно в 2026 году могут появиться большие проблемы в российской экономике. Поэтому Путин спешит с давлением на поле боя.

«Ведь Путин понимает, что у него действительно очень ограниченное время. И если за это время он не достигнет каких-либо определяющих успехов, ну, тогда все придется садиться за стол переговоров, но это будут не те переговоры, которые он себе представляет», — отметил политолог.

Эксперт предполагает, что уже в марте можно понять дальнейший сценарий российско-украинской войны.

Реклама

«Мы просто тогда поймем, куда дальше двигаться. Да, Россия может попытаться подготовиться к какому-то весеннему или даже летнему наступлению, но это придется уже делать исключительно за счет мобилизации. А мобилизация — очень непопулярная тема, которой Путин боится», — подытожил Рейтерович.

Ранее президент Зеленский объявил о подготовке к двум параллельным сценариям: дипломатическому или переходу к жесткой активной обороне.