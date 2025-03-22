Два Путина за столом переговоров: эксперт объяснил, в какую ловушку хотят загнать Украину

По мнению эксперта, украинскому руководству стоит задуматься, целесообразно ли участвовать в переговорах, где Киев будет находиться в заведомо более слабом положении.

Россия продолжает искать пути уничтожения украинской государственности, а одним из сценариев, предложенных Кремлем, является разделение Украины между РФ и Европейским Союзом.

Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности США Андрей Илларионов в интервью на YouTube-канале Натальи Мосейчук.

По его словам, подобные планы публично озвучил Владислав Сурков, бывший советник президента РФ, в своей статье во французском журнале. В то же время, по словам Илларионова, представители американской администрации высказывают схожие тезисы уже с позиции официальных властей США.

"Любые переговоры — это переговоры с двумя Путиными. Причем второй еще более дерзкий, чем первый", — отметил Илларионов.

Также он подчеркнул, что Кремль будет предлагать европейцам соглашение, предусматривающее "сбалансированное разделение Украины с учетом доли для Брюсселя".

Напомним, Кремль активизировал информационные атаки, пытаясь подорвать возможность мирных переговоров с Украиной. РФ целенаправленно распространяет нарративы, которые должны рассорить Киев и Вашингтон, дискредитировать Украину и оправдать продолжение войны.

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