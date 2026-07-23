Два сценария на зиму: Зеленский сделал заявление о развитии войны

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима может стать решающей для хода войны. По его словам, у Украины есть два возможных сценария развития событий: либо выйти на мирные переговоры с Россией, либо столкнуться с дальнейшей эскалацией войны.

Об этом глава государства заявил в четверг, 23 июля, во время пресс-конференции.

По словам президента, ключевым условием для дипломатического урегулирования по-прежнему является стойкость украинских Сил обороны на фронте.

Реклама

«У нас с вами есть два пути на эту зиму. Первый путь — дай Бог нам, нашей армии сил, потому что стойкость на фронте — это очень важно, чтобы мы все-таки сели за стол переговоров с Россией и закончили эту войну. Это приоритет, на этом я сосредоточен», — подчеркнул Зеленский.

В то же время президент предупредил, что в случае срыва дипломатического сценария Россия, по его мнению, продолжит делать ставку на военный путь.

«Мы с вами понимаем, с кем имеем дело. Потому что альтернатива этому, которую всегда ищет Россия, — это война, расширение мобилизации», — заявил глава государства.

Зеленский заявил, что украинские власти рассматривают завершение войны путем переговоров в качестве приоритетного сценария, однако подчеркнул необходимость удерживать прочные позиции на фронте, ведь именно они, по его словам, являются главным условием для достижения справедливого мира.

Реклама

Напомним, что 22 июля президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили активизацию дипломатических усилий с целью скорейшего завершения войны.

Новости партнеров