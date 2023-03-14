"Два ужасно больных человека": Пионтковский – о проблемах со здоровьем у Путина и Кадырова

По мнению политолога, Путин заберет "на тот свет" вместе с собой Лукашенко и Кадырова.

Встреча Владимира Путина и Рамзана Кадырова показала, что российский диктатор и его приспешник сильно больны.

Об этом заявил российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский, передает FREEДОМ.

"Путин и Кадыров — два ужасно больных человека. Вы посмотрите, как Путин вцепился в стол. Может там проблемы с позвоночником или с другими органами — ему сидеть тяжело. Один — высохший труп, а другой — с расплывчатой физиономией", — сказал Пионтковский.

По мнению эксперта, Кремль не простит Кадырову его слова о том, как он героически сражался с "Российской империей".

"У меня такое ощущение, что уже перед самой капитуляцией Путин успеет совершить еще два убийства — он убьет Лукашенко и убьет Кадырова. Слишком много крови и тот, и другой у него выпили. Перед тем, как уйти в другой мир, Путин увлечет с собой несколько соратников", — предположил политолог.

Напомним, что диктатор Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров провели в Кремле встречу. На ней Кадыров зачитывал текст из бумажки, которую напечатали очень большими буквами.

Журналист Роман Цымбалюк отметил, что Путин на встрече был слишком "подсушен" и уже традиционно вцепился в стол.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень отечно. По мнению журналистов, у Кадырова серьезные проблемы с почками.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что лидера Чечни Рамзана Кадырова могли отравить сотрудники российской ФСБ.

В то же время российский политический аналитик Ольга Курносова считает, что слухи о якобы отравлении Кадырова работниками ФСБ – это вброс. По ее мнению, Кадыров пока нужен Путину.

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