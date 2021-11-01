"Две экобомбы в центре Европы": Зеленский в Глазго рассказал, почему оккупированные Крым и Донбасс опасны для мира

"Две экобомбы в центре Европы": Зеленский в Глазго рассказал, почему оккупированные Крым и Донбасс опасны для мира

Зеленский рассказал международному сообществу об экологической ситуации в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупированные Россией Крым и Донбасс являются двумя экобомбами в центре Европы, которые несут угрозу всему миру.

Об этом глава государства рассказал на 26 Конференции ООН по климату в британском Глазго.

Зеленский напомнил, что в 1994 году, отказываясь от ядерного оружия, Украина получила гарантии безопасности, которые не были выполнены.

"А планета получила две экобомбы в центре Европы — оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса. Полуостров Крым стал военно-морской базой России. А на части Донбасса — затопление шахт, деградация почвы, нехватка питьевой воды. И все это происходит сейчас", — сказал он.

По словам Зеленского, ситуация на оккупированных территориях несет угрозу всему миру.

"Это общая угроза для всего мира. У нас время беда, где бы она ни случилась, касается абсолютно всех. Это доказывает взрыв на Чернобыльской АЭС, от которого пострадала не только Украина, а десятки других стран мира", — подытожил глава государства.

Напомним, что в Глазго Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и энергетику, а с эмиром Катара договаривался о сжиженном газе.

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