Две европейские страны могут стать посредниками между Украиной и США

Италия и Великобритания могут играть важную роль в "возведении мостов" между США и Украиной.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает The Telegraph.

По ее словам, Великобритания и Италия "очень скоординированы в достижении цели, которых мы хотим достичь — справедливого и продолжительного мира в Украине".

Также читайте Рютте назвал главные ожидания от саммита в Лондоне

Она также предупредила, что разногласия на Западе "делают нас всех слабее"

"Я думаю, что очень важно, чтобы мы избежали риска раскола на Западе", — подчеркнула Мэлони.

Мэлони поблагодарила британского премьера за то, что он собрал европейских лидеров на саммит в Лондоне.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в ходе которой стороны обсудили совместные шаги по завершению войны и достижению справедливого и устойчивого мира.

Читайте также: