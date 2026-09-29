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Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин (АПМГ) Игорь Терехов.

По его словам, в начале года президент поручил министру обороны реформировать ТЦК, однако заметных для общества изменений в их работе пока нет. Одной из главных проблем Терехов назвал коррупцию, информация о которой подрывает доверие ко всей системе.

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«Первое, что беспокоит общество: некоторых служащих ТЦК разоблачают на взятках — они берут деньги, чтобы отпускать людей, а потом это попадает в информационное пространство, и доверия уже нет. Если это единичные случаи - это одно, "плохая овца" происходит повсюду. Но если это становится системой, отношение совсем другое», — отметил он.

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Второй острой проблемой глава АПМГ назвал обращение с людьми. Он подчеркнул, что случаи унижения и применения неприемлемых методов вызывают общественное возмущение и в то же время наносят репутационный ущерб военным, защищающим Украину на фронте.

«Мы видели ужасные случаи, я комментировал их, люди выходили на улицы из-за этого. Это нужно убрать – это бьет по доверию к Вооруженным Силам. Я общаюсь с настоящими военными, воюющими на самых горячих участках фронта, и они говорят, что такое поведение разрушает их имидж — они сами презирают такие методы», — подчеркнул Терехов.

В АПМГ убеждены, что мобилизационные процессы должны основываться на законности, справедливости и уважении человеческого достоинства. Коррупция и нарушение прав граждан в тылу не только обостряют напряжение в обществе, но и ослабляют доверие к институтам, от которых зависит обороноспособность страны.

По мнению Терехова, результатом реформы ТЦК должна стать система, в которой взятки и пренебрежительное отношение к людям невозможны, а мобилизация происходит прозрачно и с соблюдением закона.

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