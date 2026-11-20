Последствия атаки в Польше. / © rmf24.pl

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Во время массированной атаки на Украину в Польше рухнули три российских воздушных цели — вероятно, две ракеты и реактивный беспилотник. Инциденты произошли в населенных пунктах Новый Люпец, Рудник над Саном и Молодич.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Polsat News.

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По его словам, в районе Нового Люпца упала российская крылатая ракета Х-101. Еще одна ракета упала вблизи Рудника над Саном, а в Молодиче зафиксировали падение беспилотника с реактивным двигателем.

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В то же время глава Минобороны заверил, что пострадавших на территории страны нет. Также не зафиксированы повреждения критической инфраструктуры.

«Это нападение Российской Федерации на территорию Украины, которое имело последствия для Польши, было одним из самых больших с начала полномасштабной войны в Украине», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Министр национальной обороны заявил, что всю ночь в воздухе дежурили польские и союзнические истребители F-16, а также шведские Gripen.

Министр также обратил внимание на дату инцидента. Считает ее не случайной, ведь 20 ноября проходят учения Коалиции желающих.

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«Это свидетельствует о том, что Россия никак не уменьшает эскалацию, не останавливается, а наоборот — пересекает все новые границы. Я обращусь к генеральному секретарю НАТО с просьбой выделить дополнительные силы и средства для поддержки операции „Восточный страж“, — заявил министр обороны.

Атака на Польшу 20 ноября — подробности

Утром Центр правительственной безопасности также объявил предупреждение о жителях Люблинского и Подкарпатского воеводств в связи с массированным ударом РФ по западу Украины. Кроме того, ночью польские военные поднимали истребители.

Появилась информация, что российская ракета могла залететь в Польшу. Жители двое воеводств слышали взрывы. Стало известно, что на территории страны рухнули неизвестные летающие объекты.

Польская железная дорога временно останавливала движение по всей Подкарпатскому воеводству. Впоследствии ограничения остались только на линии №068 на отрезке Нисько — Рудник над Саном — Лентовня. Также аэропорт Ряшева пошел на беспрецедентный шаг и эвакуировал диспетчерская башня.

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