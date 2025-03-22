Британские и французские войска могут появиться в Украине, но не как миротворцы.

Такое мнение высказал экскомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал армии США в отставке Уэсли Кларк.

"70-80% процентов на то, что британские и французские войска появляются в ООН, не могут это быть миротворцы ООН. Это не миротворцы, это не голубые шлемы. Надо давать отпор", — сказал он.

По его словам, должно быть прекращение огня — хотя бы временное.

"Несколько недель, несколько месяцев, оно должно было бы продолжаться. Мы до сих пор в США переговоры с Северной Кореей, 50-х годов — Вьетнам, 60-х, 70-х годов. Такие переговоры не могут длиться год или два", — рассказал эксперт.

Также он добавил, что "эти переговоры – это часть борьбы с дезинформацией, ложной информацией, попыток не дать мобилизоваться, остановиться, сложить оружие, чтобы не было гибели воинов, чтобы не было потерь".

Он подчеркнул, "Это часть этой борьбы. И я думаю, что украинцам нужно это признать, и проводу украинцам нужно признать, что нет каких-то внятных временных границ".

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает миссию ООН как замену иностранному контингенту или гарантии безопасности после войны.

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