Две страны поверили в "атаку" на резиденцию Путина: реакция МИДа

Фейк об атаке на резиденцию Путина

Главы правительств Пакистана и Индии высказались в поддержку очередной лжи России о якобы «атаке» украинских дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина. В связи с этим временных поверенных этих стран вызвали в МИД Украины.

Об этом сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Руководителям дипломатических миссий Индии и Пакистана доказали неприятие украинской стороной таких высказываний.

«Надеемся, что руководители этих стран выразят глубокую обеспокоенность настоящими атаками РФ по гражданским объектам Украины и солидарность с Украиной, против которой Россия уже четвертый год ведет неоправданную и неспровоцированную агрессию.», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Пакистана страны Шахбаз Шариф после заявления РФ о якобы украинской атаке написал о «мерзком поступке», который «представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности», и выразил солидарность с российским диктатором Владимиром Путиным и его правительством и народом РФ.

Индийский премьер Нарендра Моди выразил «глубокую обеспокоенность сообщениями об атаке» на резиденцию Путина.

В МИД Украины добавили, что меры политико-дипломатического реагирования были приняты также посольством Украины в Объединенных Арабских Эмиратах относительно аналогичных заявлений эмиратской стороны.

Кроме того, посольства Украины в государствах Центральной Азии донесли позицию нашего государства о недопустимости подыгрывания российской пропаганде и попыткам РФ сорвать мирный процесс.

Напомним, недавно глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров обвинил Украину в том, что беспилотники Сил обороны якобы атаковали резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

Институт изучения войны (ISW) опроверг правдивость заявлений об атаке на резиденцию Путина, указав на отсутствие каких-либо визуальных доказательств.