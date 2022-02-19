"Двери открыты, но пока посторонним вход воспрещен": Зеленский обратился к членам НАТО

Президент призвал НАТО быть открытыми и честными в Украине.

Владимир Зеленский призвал страны-члены НАТО прямо сказать, готовы они или нет видеть Украину в Альянсе.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля.

По словам президента, Россия с 2014-го говорит о том, что "мы выбрали неверный путь, что в Европе нас никто не ждет".

"Разве не Европа должна говорить доказывать, что это не правда? Разве не Европа должна сказать, что граждане Украины относятся положительно к вступлению в Союз? Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает честных ответов? Это касается и вступления в НАТО". Нам говорят, что дверь открыта, но пока посторонним вход воспрещен.Если не все члены Альянса хотят нас видеть, или все члены Альянса не хотят нас видеть, скажите нам честно.Открытые двери – это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами закрытые вопросы", — говорит он.

Зеленский отметил, что Украина не стремится вступить в НАТО только, чтобы силовым методом захватить аннексированный Крым — как об этом кричат в РФ.

"Впрочем, они рассеянно читали статью пятую устава НАТО: "Коллективные действуют предусмотренные для защиты, а не для нападения. Крым и оккупированные районы Донбасса вернутся в Украину, но только мирным путем.

Напомним, Зеленский уехал в Мюнхен на конференцию. Между тем, в США обеспокоены, что Российская Федерация может использовать его визит в свою пользу. Отмечается, что в Белом доме опасаются, что отсутствием главы государства может воспользоваться президент России Владимир Путин. Более того, глава Кремля в свою очередь в этом году вообще отказался участвовать в конференции безопасности.