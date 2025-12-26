Движение к "миру хаоса": The Guardian о том, как политика Трампа подрывает фундамент международного права

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Мир оказался в опасном межвременье, когда старая система международных отношений фактически остановилась, а новая рождается в хаосе. Президент США Дональд Трамп открыто отказывается от правил, заменяя закон «чистой принудительной силой» и персонализированными соглашениями. Эта стратегия ставит под угрозу суверенитет целых наций и будущее глобальных институтов.

Об этом говорится в статье The Guardian.

«Старый мир умирает, а новый мир пытается родиться», — когда-то писал Антонио Грамши. По мнению итальянского марксистского мыслителя, в такие периоды межвременья «каждый поступок, даже наименьший, может приобрести решающее значение».

В 2025 году западные политические лидеры, казалось, были уверены: и они сами, и весь мир находятся именно в такой переломной фазе — моменте, когда система международных отношений, выстроенная после Второй мировой войны, фактически перестала функционировать.

В подобные исторические отрезки, как предостерегал Грамши в своих самых известных текстах, «происходят морбидные явления самого разного рода». И сегодня трудно представить что-то более морбидное, чем глубокий кризис легитимности правил и законов, на которых держался международный строй — система, в формировании которой США играли ключевую роль с 1945 года.

При этом никто не может утверждать, что не был заранее предупрежден о разрушительном ударе, который Трамп готовил для глобального порядка.

Госсекретарь США Марко Рубио сформулировал эту позицию с показательной откровенностью во время февральских слушаний в Сенате, когда рассматривалась его кандидатура. Он прямо очертил разрыв Трампа с миром, созданным его предшественниками: «Послевоенный глобальный строй не просто устарел — теперь он стал оружием, которое используют против нас. И все это привело нас к моменту, когда мы должны столкнуться с самым большим риском геополитической нестабильности и глобального кризиса поколения при жизни любого из присутствующих здесь сегодня», — высказался Рубио.

По его логике, от правил международного порядка следовало отказаться, ведь они базировались на ошибочной идее, будто внешнюю политику, направленную на защиту ключевых национальных интересов, можно подменить политикой в пользу «либерального мирового порядка, в котором все народы Земли станут частью демократического западноориентированного сообщества», а человечество в конце концов откажется от национальной идентичности и станет «одной человеческой семьей и гражданами мира».

«Это было не просто фантазией. Теперь мы знаем, что это было опасное заблуждение», — подчеркнул госсекретарь США.

США больше не будут «подпирать весь мировой строй, словно атлант»

Эти оценки нашли продолжение и в новой Стратегии национальной безопасности США, где содержатся предостережения относительно «стирания европейской культуры» и задекларирована готовность поддерживать националистические политические силы, выступающие за «стратегическую стабильность с Россией». В документе также отмечается, что Соединенные Штаты больше не собираются «подпирать весь мировой строй, словно атлант».

Теоретически все это выглядит как более-менее последовательная доктрина America first. Однако на практике внешняя политика Трампа является хаотичным сплетением противоречий, где задекларированный неинтервенционизм сталкивается с единичными вмешательствами, которые неуклюже сочетают представления о глобальном порядке с узкими национальными интересами США. Ни о какой линейности здесь речь не идет — скорее это похоже на фейерверк разрозненных вспышек в темном небе. Как с гордостью утверждает Дональд Трамп-младший, его отец является самым непредсказуемым политиком. Именно эта чрезмерная персонализация американской внешней политики оставляет бывшим союзникам США крошечную, но опасную иллюзию, что разрыв с Вашингтоном еще можно повернуть назад.

Трамп отдает предпочтение «чистой принудительной силе»: пример Украины и РФ

Во всем этом хаосе есть одна неизменная мишень трамповского пренебрежения — ограничения, которые накладывает международное право, а также ценностная система, построенная вокруг принципа национального суверенитета, включая запрет применения силы для пересмотра внешних границ. Вместо этого Трамп предпочитает «чистую принудительную силу» — то, что все чаще называют мафиозной дипломатией, где двигателями изменений становятся шантаж, вымогательство и кулуарные договоренности.

Когда встает выбор, например, между вытеснением России из Украины — чего США несомненно могли бы достичь, достаточно вооружив Киев — и выстраиванием выгодных отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, в рамках которых обе стороны фактически грабят значительные материальные ресурсы Украины, Трамп без колебаний выбирает второй путь. В этой логике именно Украина должна «заплатить любую цену, понести любое бремя и выдержать любые испытания», чтобы гарантировать выживание и успех трамповской экономики. Для Евросоюза и НАТО это действительно тот момент, когда каждый шаг может оказаться определяющим для будущего европейского суверенитета и действия Устава ООН.

В поле интересов Трампа оказался суверенитет нескольких государств

Аналогично и суверенитет Венесуэлы, которая владеет 303 млрд баррелей нефти — почти пятой частью мировых запасов — так же как суверенитет Гренландии, Канады или Мексики, оказывается в поле хищного интереса Трампа. Когда вице-президента США Джея Ди Вэнса в соцсетях предупредили, что убийство венесуэльских гражданских без какого-либо надлежащего судебного процесса — в частности в результате бомбардировок многочисленных судов в Карибском и Тихом океанах — может быть квалифицировано как военное преступление, он демонстративно отмахнулся: «Мне плевать, как вы это называете».

Позже Пентагон без особой убедительности заявил, что по американскому законодательству допустимо взрывать моряков, потерпевших кораблекрушение и оказавшихся в воде, поскольку те якобы были комбатантами и представляли угрозу безопасности США.

Оккупация и бомбардировки Газы

Параллельно разрушаются и основы свободной торговли: Трамп использует масштабы американского рынка как инструмент давления, добиваясь от союзников не только финансовых уступок, но и изменений во внутренней политике. Статус страны в глазах Белого дома определяется не рациональными критериями и даже не уровнем демократичности, а личными отношениями ее лидера с Трампом и его ближайшим окружением — фактически речь идет об откровенно монархической модели.

В конце концов, израильская оккупация и массированные бомбардировки Газы — часто при молчаливой или соучастной позиции европейских государств — являются не только жестокими сами по себе, но и безжалостно обнажают фиктивность универсальности международных норм. Как отметил советник по вопросам внешней политики премьер-министра Катара Маджед аль-Ансари, у которого в 2025 году было больше контактов с Израилем, чем у большинства других дипломатов: «Мы живем в эпоху отвратительной безнаказанности, которая отбрасывает нас на сотни лет назад. Нас заставляют идти на уступку за уступкой не для того, чтобы остановить агрессию, а лишь чтобы просить ответственных убивать меньше людей и разрушать меньше кварталов. Мы даже не требуем уважения к международному праву — мы просим сделать шаг назад от отклонения от него на 100 миль».

Давление США на институты международного права

Все эти процессы сопровождаются прямым и бескомпромиссным давлением на институты международного права, которые мешают применению грубой принудительной силы. Французский судья Международного уголовного суда Николя Гийю недавно рассказал в разговоре с Le Monde о последствиях американских санкций, введенных против него в августе после того, как МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за преступления против человечности.

Введенные ограничения в корне изменили его повседневную реальность.

«Все мои аккаунты в американских компаниях — таких как Amazon, Airbnb, PayPal и других — были закрыты. Например, я забронировал отель во Франции через Expedia, и через несколько часов компания прислала мне письмо с уведомлением об отмене бронирования, ссылаясь на санкции», — рассказал Гийю.

За то, что он осмелился отстаивать фундаментальные основы международного гуманитарного права и ценность жизни палестинских гражданских в международном суде, рассматривающем военные преступления и геноцид, Гийю, по его словам, фактически «отправили жить назад в 1990-е». Европейские банки, напуганные давлением и угрозами со стороны представителей Минфина США в Вашингтоне, оперативно закрыли его счета. Комплаенс-подразделения европейских компаний, действуя как послушные исполнители воли американских властей, отказались предоставлять ему какие-либо услуги.

В то же время европейские институты — включая те, что подписали Римский статут, которым в 2002 году был учрежден Международный уголовный суд — предпочитают не замечать происходящего. Крупные палестинские правозащитные организации, в частности Al-Haq, также подвергаются закрытию банковских счетов из-за санкций за сотрудничество с МУС. Судьи Международного суда ООН — органа, рассматривающего межгосударственные споры — вынуждены прибегать к превентивным мерам, чтобы их активы не были арестованы.

США пытались подорвать деятельность ряда других структур ООН

Соединенные Штаты пытались подорвать деятельность ряда других структур ООН, в частности Совета по правам человека и ЮНЕСКО. В целом, по оценкам, США сократили финансирование организаций, связанных с ООН, на 1 млрд долл. и уволили 1000 американских госслужащих, чьи функции поддерживали ключевые направления работы Организации.

На Генеральной ассамблее ООН — главной арене нынешних споров между США и остальным миром — Вашингтон, кажется, почти смакует собственную изоляцию. Другие многосторонние платформы — Всемирная торговая организация, механизмы Парижского климатического соглашения, G20 — превратились в пространства конфронтации, где США демонстрируют либо свою доминантность, либо демонстративное равнодушие: то не появляясь, то требуя унизительной лояльности от бывших партнеров.

Отход США от международного права имеет особенно трагический вид

Экс-госсекретарь США Джон Керри отметил, что при президентстве Трампа Америка превращается «из лидера в того, кто отрицает, затягивает и разъединяет».

«Когда Соединенные Штаты отступают, старые оправдания получают новую жизнь. Китай не только наслаждается новой свободой от пристального внимания — он постепенно заполняет вакуум, который остался после отхода США», — высказался Керри.

Отход Вашингтона от международного права и связанных с ним институтов выглядит особенно трагично, ведь, как отмечает доцент международного права Кембриджского университета доктор Тор Кревер, в случае Газы «язык законности стал доминантной рамкой общественного и политического дискурса».

В специальном выпуске London Review of International Law более 40 ученых опубликовали эссе, в которых рассуждают, способно ли международное право выдержать внезапную волну общественной веры в него как в источник справедливости. Право не может подменить политику или разрешить идеологические конфликты в условиях глубоко поляризованного мира. Заведующий кафедрой публичного международного права Лондонской школы экономики, профессор Джерри Симпсон признал, что ему пришлось «проглотить свои давние сомнения в эффективности международного права перед лицом колоссальной веры, возложенной на него, особенно молодыми».

Неспособность соответствовать новым ожиданиям общества привела к тому, что декан юридического колледжа Университета Хорфаккана, профессор Томас Скутерис охарактеризовал ее как «настроение конца века» в отношении международного права.

«Лексикон международного права — суверенитет, геноцид, агрессия — стал почти фоновым, насыщая политическую атмосферу юридическим звучанием. Но вездесущность порождает странный парадокс. Чем заметнее кажется международное право, тем менее решающим оно ощущается. Нормы упоминаются все чаще и интенсивнее, в то же время их способность урегулировать споры или предотвращать насилие, кажется, ослабевает. То, что когда-то обещало порядок, все больше выглядит как спектакль», — написал Скутерис в Leiden Journal of International Law.

Наиболее остро этот парадокс проявляется тогда, когда западные политики апеллируют к решениям Совета безопасности ООН или международных судов, а уже через мгновение демонстрируют покорность Трампу, соглашаясь на его требования, называя его «папочкой», как это сделал генсек НАТО Марк Рютте, и посылая все более роскошные дары «солнечному королю» и его семье.

Лишь единицы открыто противостоят «аморальности и несерьезности»

В 2025 году лишь единицы решились открыто противостоять тому, что нидерландский историк Рутгер Брегман назвал «аморальностью и несерьезностью… двумя определяющими чертами наших сегодняшних лидеров».

Одним из таких исключений стал руководитель гуманитарного агентства ООН Ocha Том Флетчер. В мае он обратился к дипломатам ООН с призывом «задуматься — хотя бы на мгновение — над тем, о каких действиях каждый из нас будет рассказывать будущим поколениям, когда речь пойдет о попытках остановить преступление XXI века, свидетелями которого мы ежедневно являемся в Газе. Этот вопрос мы будем слышать до конца жизни — иногда с недоверием, иногда с гневом, но всегда. … Возможно, кто-то вспомнит, что в транзакционном мире у нас были другие приоритеты. Или же мы воспользуемся этими пустыми словами: мы сделали все, что могли».

Эти слова стали настоящим криком отчаяния. Другой крик боли прозвучал из уст министра иностранных дел Омана Бадра бин Хамада аль-Бусаиди. Выступая на встрече Oslo Forum в Маскате — международной площадке для посредников — он подчеркнул: «Мы опасно приблизились к миру, в котором определенные виды внешнего вмешательства — если не прямая инвазия и аннексия территорий — воспринимаются как нормальная часть международных отношений, а не как незаконные нарушения нашего общего международного порядка. Как это произошло?»

По убеждению аль-Бусаиди, корни проблемы уходят во времена, предшествовавшие президентству Трампа.

«Сдержанность и уважение к международному праву были отброшены после 11 сентября, с началом не одного, а сразу двух внешних вмешательств — в Ираке и Афганистане, которые формально имели целью уничтожение террористической угрозы, но на самом деле стали откровенными проектами смены режимов», — высказался министр иностранных дел Омана.

Президенты США всегда фактически освобождали себя от ограничений международного права

Сегодня часть левой интеллектуальной среды даже одобрительно относится к тому, что выход международного права в центр внимания сопровождается падением доверия к нему. Критики разделяют мнение марксиста Перри Андерсона, который в New Left Review писал, что «при любой реалистической оценке международное право не является ни подлинно международным, ни по-настоящему правом».

Они отмечают, что президенты США — независимо от партийной принадлежности — всегда фактически освобождали себя от ограничений этого права. США никогда не подписывали ни Римский статут, ни Конвенцию ООН по морскому праву. Франклина Рузвельта интересовало не столько создание клуба демократий, сколько построение правового пакта стабильности с Россией. Кроме того, член южноафриканской юридической команды в Международном суде ООН, профессор Джон Дугард обращал внимание на показательность формулировки «порядок, основанный на правилах», которую использовала команда Джо Байдена, как код, демонстрирующий двузначное отношение США к международному праву.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров давно заявляет, что США продвигают «западноцентрический строй, основанный на правилах, как альтернативу международному праву».

Подобную позицию высказал и министр иностранных дел Китая Ван И в мае 2021 года во время дебатов в Совете безопасности ООН по многосторонности.

«Международные правила должны основываться на международном праве и быть написанными всеми. Они не являются патентом или привилегией немногих. Они должны применяться ко всем странам, и не должно быть места для исключительности или двойных стандартов», — сказал китайский министр.

Для значительной части стран глобального Юга эти правила скрывают в себе наследие насилия и расовой иерархии. Другие же считают международное право с его понятиями пропорциональности, различения и необходимости бесполезной попыткой смягчить фундаментальную жестокость войны.

В то же время представители старшего поколения настаивают, что в этой системе есть кое-что действительно ценное, что нельзя потерять. Показательной стала реакция Кристофа Хойсгена, который завершал свою каденцию на посту главы Мюнхенской конференции по безопасности, после выступления Вэнса в феврале 2025 года с резкой критикой европейских ценностей.

Хойсген, который в течение 12 лет был советником канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросам безопасности и внешней политики, сказал со сцены конференции: «Мы должны бояться, что наша общая ценностная основа уже не такая общая… Очевидно, что наш международный строй, основанный на правилах, находится под давлением. Я глубоко убежден, что этот более многополярный мир должен строиться на едином наборе норм и принципов — на Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека. Этот строй легко разрушить. Его легко уничтожить, но гораздо труднее восстановить. Так что давайте держаться этих правил».

Движение к «миру хаоса»

Тем не менее, Маджид аль-Ансари, подавленный годом часто безрезультатной ближневосточной дипломатии, прогнозирует, что мы «движемся от мирового порядка к хаосу».

«Я не думаю, что мы движемся к многополярной системе. Я не думаю, что мы даже движемся к силовому международному строю. Я не думаю, что мы движемся к любой системе. Мы входим в систему, где любой может делать что угодно — независимо от того, большой он или маленький. Если ты имеешь способность сеять хаос, ты можешь это делать, потому что никто не привлечет тебя к ответственности», — высказался советник по вопросам внешней политики премьера Катара.

К слову, недавно Трамп снова назвал Гренландию критически важной для нацбезопасности США из-за активности российских и китайских судов у ее берегов. Он назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником на острове, что вызвало острый протест Дании и автономных властей Гренландии, которые отвергли возможность аннексии. Одновременно Белый дом усилил давление на Копенгаген, приостановив лицензии на крупные энергетические проекты датской компании Orsted у побережья США.