Движение транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини" полностью разблокировано — посол

Позитивные новости: движение всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини" полностью разблокировано.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч в сообщении в соцсетях.

Движение происходит в штатном режиме.

Добавим, что ранее сообщалось, что фермеры не пропускают автобусы, а власти идут на уступки.

Напомним, ТСН.ua уже сообщал, что польские фермеры начали блокировать границы со Словакией, чтобы проверить, не ввозится ли таким образом зерно из Украины. Там тоже дорогу заблокировали тракторами. Такая акция привела к скоплению на границе около десятка легковых автомобилей и нескольких десятков грузовых автомобилей.

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