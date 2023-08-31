Движение ВСУ вперед и успех дальнобойного оружия: Зеленский провел совещание с военными и министрами

Президент также сообщил о подготовке к зиме: энергетическая система, "Пункти незламності" и бомбоубежища.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что движение ВСУ вперед не останавливается и заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия.

Об этом глава государства проинформировал 31 августа по итогам ежедневного селектора.

Так, Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя: "Оборонительные и наступательные действия. Наше движение вперед не останавливается".

Минобороны доложило о поступлении оружия и боеприпасов.

"В частности, получение большой партии бронированных "медэваков" – то, что сейчас очень нужно", – отметил президент.

Министерство по стратегическим отраслям промышленности доложило о собственном производстве оружия.

"Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!" – подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что Мининфраструктура готовит следующие шаги в рамках "зернового коридора".

Кабмин и Офис президента работают над подготовкой к зиме: речь идет об энергетической системе, "Пунктах незламності" и бомбоубежищах.

МВД проинформировало главу государства о ликвидации последствий российских обстрелов и ситуации с безопасностью перед стартом нового учебного года.

"И конечно же, отчеты разведок о военных и политических шагах наших врагов. Держим все под контролем. Продолжаем работу", – резюмировал президент.

Заметим, 30 августа мощные взрывы прогремели на аэродроме в российском Пскове, в 700 км от границы с Украиной. Россияне заявили об атаке беспилотниками. На месте возник пожар и были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

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