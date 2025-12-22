Раскол между Рубио и Уиткоффом превращает украинский вопрос в арену борьбы в Белом доме / © Associated Press

Между государственным секретарем США Марко Рубио и специальным представителем президента Трампа Стивом Уиткоффом разворачивается борьба за влияние на ход переговоров по Украине.

Об этом пишет NBC News.

По информации издания, Рубио должен был присутствовать на мирных переговорах с украинскими чиновниками в Швейцарии, но Уиткофф отправился в путь раньше, чем опередить его. Уиткофф не сообщил Рубио и другим должностным лицам Государственного департамента о своих планах поездки, сообщили три источника.

Это был не первый случай, когда американские чиновники расценили действия Уиткоффа как попытку обойти Рубио. Этот эпизод, о котором ранее не сообщалось, стал очередным проявлением давнего конфликта между двумя высокопоставленными фигурами администрации Трампа, у которых резко разные взгляды на то, как завершить войну в Украине и насколько США следует доверять обещаниям России.

«Они, похоже, поют на разных нотах», — отметил карьерный дипломат в прошлом и бывший посол США при НАТО Александр Вершбоу. «А если у вас нет общего понимания проблем и вашего оппонента на переговорах, это не может привести к хорошему результату», — добавил он.

Стремясь быстро заключить соглашение, как того требует Трамп, Уиткофф настаивал на предложениях, возлагающих на Украину обязанность пойти на уступки, отказаться от территории и принять риски для своей будущей безопасности.

Рубио и некоторые другие чиновники в администрации выступают за усиление экономического и военного давления на Россию, чтобы заставить Путина пойти на уступки и обеспечить безопасное будущее для Украины, и эту точку зрения разделяют европейские союзники Америки.

Представитель Госдепартамента Томми Пиготт в официальном комментарии отверг предположение о разладе между Рубио и Уиткоффом. Сам Рубио дал аналогичную оценку. Он описал Уиткоффа как «феноменального человека, очень умного, очень талантливого», которому «не платят за эту работу».

Но некоторые действующие и бывшие американские чиновники выражают обеспокоенность действиями Уиткоффа, выходящего за пределы переговоров по завершению войны.

Он считается человеком с чрезмерно расслабленным подходом к вопросам безопасности, который вызывает опасения: он может использовать незащищенные каналы связи, делая себя уязвимым для прослушивания со стороны иностранных государств.

По мнению издания, то, как разворачиваются разногласия между Рубио и Уиткоффом, может определить, чем закончится война в Украине и как Америку будут воспринимать ее союзники и противники.

Но теперь на стороне Уиткоффа появился еще один влиятельный игрок — зять Трампа Джаред Кушнер, сопровождавший его в недавней поездке в Москву. Хотя Кушнер не занимает официальной должности в правительстве, он имеет вес в глазах Трампа. По словам нынешних и бывших чиновников Белого дома, именно Кушнер сыграл значительную роль в достижении соглашения о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАСом.

Уиткофф, Рубио и Кушнер (слева направо) / © Associated Press

Для Трампа Уиткофф — личный друг и искусный переговорщик с «прекрасной личностью», который может разрешить любой спор. В недавнем заявлении Трамп высоко оценил роль Уиткоффа в содействии достижению соглашения о прекращении огня в Газе.

Но для критиков в Конгрессе и Европе, а также скептиков внутри администрации, Уиткофф является любителем в дипломатической сфере, слишком охотно воспринимающим утверждение России за чистую монету.

«Он — подарок россиянам», — сказал чиновник Конгресса.

Встреча с Макроном

Конкурирующие фракции и противостояние сил являются обычным явлением в президентских администрациях Белого дома. Но то, в какой степени государственный секретарь уступает дипломатическому новичку в одном из самых сложных и тревожных внешнеполитических вызовов, стоящих перед США, крайне необычно и вызывает беспокойство, говорят нынешние и бывшие чиновники.

Показателен эпизод во Франции.

В апреле Рубио должен был лететь в Париж на переговоры по Украине. Но перед отъездом его команда узнала, что Уиткофф договорился о личной встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщают чиновник администрации, чиновник США и бывший французский чиновник.

Рубио попросил разрешения присоединиться к встрече, но французское министерство иностранных дел заявило, что Уиткофф должен подписать это изменение. Это был унизительный поворот событий для Рубио, чьи помощники некоторое время пытались связаться с Виткоффом. В конце концов, Рубио наконец-то нашел Уиткоффа, который согласился разрешить Рубио присоединиться к нему на встрече.

© Associated Press

Рубио наконец встретился с Макроном лицом к лицу во время поездки, согласно его опубликованному графику.

В конце прошлого месяца, спустя несколько дней после Женевских переговоров, Уиткофф договорился о встрече с украинскими чиновниками во Флориде. Рубио узнал о запланированной встрече только тогда, когда украинцы спросили его команду, говорит источник издания.

Высокопоставленный чиновник администрации сказал: «Очевидно, что Рубио исключили из этого (переговорного процесса — Ред.). Он должен быть тем, кто всем этим управляет».

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, сказал: «Уиткофф понимает, что понимание Рубио России очень отличается от его собственного, и поскольку он человек с духом соперничества, который всегда был близок Трампу, он считает, что может достичь своего».

Проблемы безопасности

Кроме разногласий по мирным усилиям в Украине, Уиткофф имел споры с Рубио и должностными лицами Государственного департамента относительно того, как он обеспечивает безопасность, особенно во время своих поездок в Россию.

По словам двух американских чиновников и высокопоставленного должностного лица администрации Трампа, с самого начала работы администрации Уиткофф и должностные лица Государственного департамента спорили о том, как обеспечить безопасную связь на его частном самолете и охрану самолета.

По словам трех американских чиновников, некоторые должностные лица администрации частно подвергли сомнению целесообразность использования Уиткоффа собственного самолета, когда для дипломатов, путешествующих в заграничных командировках, доступен правительственный авиафлот.

Отсутствие защищенной связи Уиткоффа на борту его самолета вызвало тревогу в Государственном департаменте, завершившемся проверкой на высоком уровне в мае. Это привело к согласованным усилиям по обеспечению Уиткоффа дополнительной безопасностью.

Но все еще есть опасения, что Уиткофф не всегда пользуется защищенной правительственной системой связи.

Мирный план США, первоначально разработанный Уиткоффом, был пересмотрен после вмешательства Рубио и серии переговоров с украинской стороной. Наиболее тревожные положения для Украины и европейских правительств были изъяты или изменены, в частности, запрет на развертывание американских истребителей в Польше или принудительное сокращение численности Вооруженных сил Украины.

Три недели спустя после вылета Рубио и Уиткоффа в Женеву мирное предложение все еще обсуждается, хотя Россия резко раскритиковала изменения и требовала возвращения переговоров к первоначальному плану, разработанному Уиткоффом.

В течение выходных делегация США провела отдельные встречи в Майами с украинскими и российскими чиновниками.

«В состав американской делегации входили специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум», — написал Уиткофф в социальных сетях в воскресенье после беседы с россиянами.

О Рубио не было ни одного упоминания.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская переговорная группа возвращается из США.