Двойная игра Кремля: чего стремится Путин в переговорах с США

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Пути / © ТСН.ua

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Эксперты утверждают, что Кремль пытается достичь двойственных целей — улучшить связи с США, затягивает мирные переговоры и продолжать боевые действия в Украине.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

По информации NBC News, президент России Владимир Путин отправил одного из своих ближайших союзников, Кирилла Дмитриева, в Вашингтон на этой неделе для дипломатических переговоров, став самым высоким чиновником Кремля, посетившим США с момента вторжения России в Украину.

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Американские СМИ сообщают, что в то же время президент России Владимир Путин приказал мобилизовать 160 000 солдат — наибольшую мобилизацию за последние 14 лет, поскольку его дроны продолжают ночные бомбардировки гражданских в Украине, и он готовится к весеннему наступлению, если верить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Но эти два подхода прекрасно иллюстрируют стратегию России, по мнению некоторых западных специалистов по международной политике. Они утверждают, что Путин медленно ведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, чтобы ускорить свое наступление на фронте в Украине, одновременно делая ставку на достижение нормализации отношений с дружественным Белым домом», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кремль указал, что переговоры с США предусматривают отмену санкций в отношении «Россельхозбанка» и российских сельскохозяйственных экспортеров как условие реализации соглашения по безопасности в Черном море и возобновление экспорта.