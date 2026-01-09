Двойная ловушка: как Украина влияет на позицию Европы по угрозам Трампа Гренландии

Президент США Дональд Трамп

Реклама

Желание оставаться в фаворе у Дональда Трампа стало главным приоритетом для европейских лидеров. Они даже готовы идти на жертвы, чтобы удержать непредсказуемого президента США за столом переговоров по Украине. Но теперь эта стратегия проходит самое тяжелое испытание из - за ситуации с Гренландией .

Об этом говорится в аналитическом материале Euronews .

«Невозможно тонкая грань»

Как отмечает издание, никто в Европе не питает иллюзий: противостоять российскому вторжению без американского оружия невозможно. Ради этого ЕС уже пошел на болезненные уступки, в частности, согласившись на 15% пошлины на свои товары.

Реклама

Теперь, когда Белый дом угрожает захватить Гренландию и даже не исключает силовой сценарий аннексии, европейцы вынуждены балансировать на «невозможно тонкой грани» между моральной обязанностью защитить Данию и страхом разозлить Трампа.

Показательное молчание в Париже

Шаткость ситуации проявилась на встрече «Коалиции желающих» в Париже. Когда журналисты спросили Эммануэля Макрона, можно ли доверять Америке, угрожающей союзнику аннексией Гренландии, он уклонился от прямой критики, переведя тему на Украину.

«У меня нет причин сомневаться в искренности этих обязательств по гарантиям безопасности — ред.», — заявил президент Франции.

Британский премьер Кир Стармер также избежал острых углов, напомнив об «особых отношениях» с США в области разведки и обороны.

Реклама

Заявление без осуждения

Лидеры семи стран (включая Данию) выпустили совместное заявление, где упомянули о «принципах суверенитета и территориальной целостности», но в тексте не было никакого прямого осуждения планов США или угроз.

Это напоминает реакцию Европы на операцию США по устранению Мадуро в Венесуэле: тогда большинство стран также промолчали, считая, что ссора с Трампом из-за диктатора будет «контрпродуктивной» для украинского вопроса.

Экспертное мнение: «Двойная ловушка»

Маркус Зинер, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла, называет это "двойной ловушкой" для Европы.

«Европейцы боятся, что критика Трампа может дать президенту США повод заключить мирное соглашение за счет Украины и Европы… Столкнувшись с чисто транзакционным президентом США, кажется, иного выхода нет», — объяснил аналитик.

Реклама

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен предупредила: аннексия острова разрушит систему безопасности, созданную после Второй мировой войны. Но страх потерять Украину заставляет Европу говорить об этом шепотом, говорится в публикации.

Напомним, Трамп хочет купить Гренландию . Белый дом обсуждает выплаты до 100 000 долларов каждому жителю острова, чтобы склонить их к присоединению к США.