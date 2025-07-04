Двойные стандарты: почему Трамп заигрывает с Путиным и не может определиться с Украиной

Дональд Трамп / © Associated Press

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Последние три года США и их союзники хотели сделать Россию международным изгнанником, обвиняя ее в нарушении международного законодательства и основ либерального миропорядка. Но Дональд Трамп возобновляет отношения с Москвой и отказывается называть ее агрессором, а Украину жертвой агрессии.

The New York Times пишет о двойных стандартах президента США Дональда Трампа.

Политика Трампа по оказанию военной помощи показала двойные стандарты. Администрация президента США четко дала понять, что не все союзники равны.

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«Публично он угрожает новыми санкциями против российской экономики и заявляет ― только на прошлой неделе ― что „посмотрит, сможем ли мы предоставить“ Украине дополнительные ракеты ПВО, а за кулисами не выполняет ни одно из своих обещаний», — напоминают журналисты.

«Все это свидетельствует об одном: Трамп не желает давить на Россию, чтобы та прекратила войну, но он оставляет на произвол судьбы Украину», — отметили журналисты.

Напомним, после полномасштабного вторжения России Украина возлагалась на военную помощь США, но после прихода Трампа к власти эта помощь становится все более неопределенной.

В частности, накануне стало известно, что США останавливают военную помощь Украине.

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Остановка военной помощи сделала Украину уязвимой в критический момент, когда российские войска начали новые наступательные действия на фоне деликатных мирных переговоров. Украинские правительственные чиновники предупредили, что без дальнейшей поддержки со стороны США способность противостоять дальнейшему продвижению российских войск окажется под значительным риском.

Тем временем Дональд Трамп радуется «прекрасному и очень любезному» высказыванию диктатора РФ Владимира Путина о «большом уважении» к нему.