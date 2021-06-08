Двойственный подход: Столтенберг заверил Байдена, что диалог с Россией - "не признак слабости"

Лидеры согласились с необходимостью двойственного подхода - внешняя защита и диалог с Россией.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с президентом США Джо Байденом: лидеры обсуждали Россию и согласились с необходимостью двойственного подхода к отношениям с Москвой.
Об этом пишет "Интерфакс".
"Мы обсудили широкий круг вопросов - Россию, Китай, международный терроризм, киберугрозы, изменение климата", — заявил Столтенберг.
"Мы согласились с необходимостью двойственного подхода - внешняя защита и диалог с Россией. Я приветствовал продление ДСНВ. Также мы обсудили важность контроля над вооружением и переговоров с Россией", — добавил он.
По его словам, диалог с Россией "не признак слабости".
"Мы сильны, мы едины и поэтому мы можем говорить с Россией. Даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией, нам нужно разобраться со сложными отношениями - контроль над вооружениями, прозрачность, снижение рисков - все эти вопросы важны", — резюмировал Столтенберг.
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