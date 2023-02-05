"Двухглавый орел закукарекал на фене": Невзоров – о метании Путина между Герасимовым и Пригожиным

Российский диктатор Путин не знает, что делать с войной в Украине, поэтому будет то и дело бросаться от Пригожина к генералитету во главе с Герасимовым, но не будет прекращать войны, несмотря на очевидность тупика.

Об этом заявил российский оппозиционер Александр Невзоров в интервью изданию "Гордон".

"Путин никогда не признается, что это была ошибка, что это было преступление, что он накосячил. Для этого признания нужна настоящая храбрость. Но там нет даже ненастоящей. И вот он сейчас будет мотаться... Сейчас засунут (владельца ЧВК "Вагнер"), – Ред.) Пригожина и выдвинут генералов, и Путин, как смертельно больной, будет бросаться то к Пригожину, то к генералам. Убедившись в глупости, импотентности того же (главы российского Генерального штаба и командующего оккупационными войсками в Украине, – Ред.) Герасимова, он снова бросится к Пригожину. Ему безразлично, кто для него выиграет эту войну. Он так и будет метаться между зэками и генералами, передавая, скажем так, пальму фаворитизма из одних рук в другие", – считает Невзоров.

Именно поэтому оппозиционер считает, что грандиозный распад РФ – неизбежен. Однако Невзоров предупреждает, что этот распад коснется и соседей России тоже

"Это тоже не будет победой в обычном, хорошем, однодневном, легком смысле этого слова. Конечно, не будет. Они готовы бросить в топку войны все вообще. Мы уже видим, что у них двуглавый орел закукарек на фене. Мы видим, что они пожертвовали самым главным – мифом об имперской России, священностью своих флагов, аксельбантами и погонами русского офицерства: они сделали движущей силой войны уголовников, безусловно, осквернив флаги", – отметил Невзоров.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал о "мини-военном перевороте в бункере Путина". По его информации, Герасимов и Шойгу заставили Путина снизить влияние Пригожина. Поэтому ставленника главы ЧВК "Вагнер" Суровикина понизили в должности.

Также Пионтковский предположил, что РФ после войны с Украиной может потерять обширные территории.

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