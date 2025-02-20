"Дьявол в деталях": Буданов объяснил, что означает мирный план Трампа для Украины

Буданов также отметил, что окончательный формат такого "мира" будет зависеть от переговоров и маневров обеих сторон.

Президент США Дональд Трамп стремится остановить войну в Украине, однако его план не предусматривает победы или поражения одной из сторон.

Об этом заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

По его словам, это не четкий план, а скорее общий замысел, предполагающий прекращение войны, но без обязательной победы Украины или поражения России.

Буданов отметил, что все действия команды Трампа направлены на то, чтобы добиться его ключевой цели – остановить боевые действия.

"На выполнение и реализацию этого тезиса направлено большинство действий разных групп в его администрации. И это абсолютно нормально, им нужно достичь цели, их цель четко сформулирована – остановить войну. Это не предполагает победу одной стороны или поражения другой стороны. Это предполагает сделать именно то, что он заявил, вот такая реальность", – отметил Буданов.

По словам Буданова, Украина и Россия постараются использовать ситуацию в своих интересах и повлиять на будущие решения.

Напомним, Дональд Трамп назвал президента Зеленского "диктатором".

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