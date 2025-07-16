Дьявол – в деталях: Reuters нашло подводные камни решения Трампа вооружить Украину

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американский президент Дональд Трамп нашел способ вооружить Украину – попросить союзников из Европы пожертвовать свое оружие и продать им американскую замену. Впрочем, сложнее всего впереди. Ведь стоит договориться о том, кто передаст ценное оружие – как вот системы Patriot.

Об этом говорится в материале Reuters.

Заметим, Трамп пообещал, что Штаты будут "производить первоклассное оружие и отправлять его в НАТО". По его словам, часть систем противоракетной обороны Patriot, столь важные для Украины, должны прибыть уже "в течение нескольких дней". Ведь эти дорогостоящие системы, пользующиеся большим спросом среди союзников США, доказали свою эффективность в уничтожении российских баллистических ракет, направленных на украинские города.

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"США также заявили о готовности в рамках предложенного соглашения с европейскими союзниками прислать дополнительное наступательное оружие, сообщил один источник, знакомый с этим вопросом. Хотя Трамп заявил, что Украина должна удержаться от атак на Москву", - пишет Reuters.

По словам собеседников издания, этот план, который Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разработали в последние дни, "был положительно воспринят Украиной и ее союзниками".

Официальный Киев и лидеры других стран отмечают, на значительном изменении тона Трампа, который до последних недель восторженно отзывался о диктаторе России Владимире Путине. Однако после этого заявления стало ясно, что президент США представил рамочный, а не конкретный план.

По словам десяти чиновников в США и Европе, оказывается, объемы поддержки Украины будут зависеть от предстоящих переговоров о том, кто какое оборудование будет предоставлять. Заметим, главный вопрос состоит в том, кто и когда пожертвует батареи Patriot.

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"Как всегда в таких вещах, дьявол кроется в деталях", – сказал один посол северной Европы в Вашингтоне.

Patriot для Украины

Марк Рютте во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете 7 июля назвал шесть стран НАТО – Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду – готовы принять участие в схеме закупки оружия.

Высокопоставленные источники в посольствах двух стран в США сообщили Reuters, что они лично узнали о плане сразу после его объявления. Даже близкие союзники США, похоже, узнали предложение в режиме реального времени.

"У меня четкое ощущение, что никого заранее не проинформировали о точных деталях. Я также подозреваю, что внутри администрации они только сейчас начинают разбираться, что это значит на практике", - сказал другой европейский посол.

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В частности, бывший посол США в НАТО Курт Уолкер заявляет, что Трамп нашел способ сбалансировать поддержку Украины с политическими реалиями Республиканской партии. То, что европейские союзники будут гарантировать поставки оружия Америке, "полностью отвечает тому, что он (Трамп) говорил во время предвыборной кампании". По словам политика, Украина в конце концов может получить от 12 до 13 батарей Patriot, но их поставка может занять год.

Представитель НАТО в комментарии Reuters сообщил, что Альянс будет координировать поставки оружия через механизм, известный как "Помощь НАТО в сфере безопасности и обучения для Украины", миссию НАТО, расположенную в Германии, отвечающую за координацию западной военной помощи Киеву.

"Несколько европейских стран, включая Германию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Швецию, Великобританию, Канаду и Финляндию, уже обязались поддержать эту инициативу. Детали все еще обсуждаются", - сообщил чиновник.

Тем временем Пентагон в ответ на запрос о комментарии ссылался на заявления Трампа во время встречи с генсеком. В свою очередь, Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

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Новая риторика Трампа по отношению к Москве

По словам двух американских чиновников, смена риторики американского президента в последние недели произошла на фоне убежденности, что Путин не ведет переговоры добросовестно. По словам одного американского чиновника, Трамп осознал, что амбиции "фюрера" выходят за пределы Крыма и четырех регионов на востоке Украины.

Более того - три близких к Кремлю источника, заявили, что Путин не остановит войну под давлением Запада. В Москве считают, что РФ может выдержать дальнейшие экономические трудности, в частности, угрозы Трампа относительно жестких тарифов.

Теперь, по словам трех американских чиновников, имеющих отношение к вопросам вооружения, начинается настоящая работа. Якобы сейчас Вашингтон ведет переговоры с союзниками НАТО и выясняют, кто готов прислать Украине.

В частности, Дания одна из первых заявила, что готова участвовать в инициативе.

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Один чиновник назвал Германию, Грецию, Нидерланды и Испанию хорошими кандидатами для отправки Patriot в Киев.

Трение в Европе

Отмечается, что шаг Трампа, присвоивший себе ответственность за поставку дополнительного оружия Украине, создал определенные трения в Европе.

"Если мы платим за это оружие, это наша поддержка. Итак, это европейская поддержка, и мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине... Если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что кто-то другой за нее заплатит, то на самом деле это не вы его предоставляете, не так ли?", - заявила глава внешней политики ЕС.

Один из чиновников заявил, что Белый дом пересматривает имеющиеся запасы НАТО. Их последующие усилия — попытаться убедить союзников подарить это оборудование Украине в обмен на определенный торг. По его словам, это соглашение может быть разнообразным. В частности, отказом от будущего принятия военной техники через программу продаж военной техники за границей или отправкой боеприпасов в Украину в обмен на более раннюю дату пополнения запасов.

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К слову, Трамп заявил, что якобы есть одна страна, у которой 17 ракет Patriot, некоторые из которых будут направлены непосредственно в Украину. Эта цифра вызвала вопросы у европейских союзников и на Капитолийском холме. Ни один член НАТО, кроме США, не имеет такого количества систем, сообщили два источника. Это, подчеркивает Reuters, вызвало предположение, что Трамп, возможно, подразумевал конкретные компоненты Patriot, такие как пусковые установки или ракеты.

Заметим, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немцы обсудят с США вопросы отправки батарей Patriot в Украину в ближайшие дни или недели. Впрочем, по его словам, ни одна система Patriot не поступит в Киев в течение месяцев. Вероятно, это отложит любое получение до истечения тактически решающих летних месяцев.

Другой чиновник заявил, что Трамп непосредственно участвовал в переговорах, хотя переговоры пока были "нечеткими".

"Пока люди говорили: "Мы можем помочь". Что это значит, мы не знаем", - сказал этот чиновник.

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Напомним, президент США Дональд Трамп предложил закупать оружие для Украины за деньги Европы. Однако, пишет The Telegraph, американский лидер столкнулся с критикой со стороны европейцев череду такую свою идею.

Заметим, что на днях Трамп заявил, что США будут продавать оружие Украине, а другие страны НАТО будут оплачивать счета, хотя детали относительно сумм, типов вооружения и сроков были скудными. Он упомянул о полных ракетных системах Patriot, а Рютте добавил о «ракетах и боеприпасах».

В Кремле говорят, что их беспокоит поставка американского оружия в Украину через НАТО. Мол, эта тема "высоко стоит в информационной повестке дня".

Дата публикации 20:17, 14.07.25 Количество просмотров 186 Судьбоносное заявление Трампа! 17 Patriot для Украины и жесткая угроза Путину!