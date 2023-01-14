Джапарова в ООН призвала усилить давление на Россию для ускорения окончания войны

Также она назвала представителя РФ Небензю "посланником зла"

Украина призвала международное сообщество поддержать формулу мира, основанную на принципах ООН и направленную на обеспечение безопасности.

Об этом во время заседания Совбеза ООН заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Джапарова призвала усилить давление на Россию, чтобы поскорее уничтожить ее военную машину. Она отметила, что Россия уже начала ощущать последствия санкций, а армия захватчиков уже испытывает недостаток современного вооружения и боеприпасов.

В то же время она выразила сожаление, что "посланник зла — представитель РФ Василий Небензя — все еще находится в кресле постоянного члена Совбеза ООН".

Джапарова заявила, что Россия уже проиграла войну, хотя Украина и цивилизованный мир еще не победили.

Она отметила, что для ускорения окончания войны следует усилить санкции против секторов российской экономики, которые имеют для нее особое значение. Это касается банковского сектора, полное нефтяное и газовое эмбарго.

Джапарова также отметила, что страны, помогающие России совершать военные преступления, также должны понести ответственность, уточнив, что это касается Беларуси и Ирана.

Джапарова добавила, что удары по критической инфраструктуре Украины нанесли ущерб в 127 млрд долларов и призвала ООН направить экспертов для расследования поставок беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ранее постоянная представительница США при Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Иран и КНДР рассматривают возможность поставок оружия России.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что Россия не демонстрирует никаких признаков того, что она готова прекратить военную агрессию против Украины.

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