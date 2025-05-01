Джей Ди Венс назвал новый срок "приближения к миру" Украины и РФ

Вице-президент США Джей Ди Венс / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить пропасть между требованиями РФ и Украины в течение следующих 100 дней.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

На вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры по России и Украине, Вэнс сказал, что как РФ, так и Украина назвали свои требования.

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«И это уже вышло. Украинцы сказали: Вот чего мы хотим. Россияне сказали: "Вот чего мы хотим", и теперь работа дипломатии состоит в том, чтобы попытаться сблизить эти две стороны. Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят россияне и тем, чего хотят украинцы», — сказал Венс.

Первым и необходимым шагом для разрешения «российско-украинского конфликта», по словам вице-президента США, является побуждение каждой из сторон к выдвижению мирного предложения.

Он также добавил, что многие «европейские друзья» США не соглашаются с действиями президента.

«Многие европейские друзья, которые публично говорят: „Ну, знаете, мы не обязательно согласны с тем, что сказал президент, или что он сделал, или, знаете, со всеми частями его политики“. Они в то же время скажут, что он единственный человек, который мог фактически заставить каждую сторону выдвинуть мирное предложение, потому что эти ребята даже не разговаривали ни с одним, ни с кем. Они просто воевали. Вот и все.

«Итак, мы сделали этот первый шаг. Мы получили мирное предложение, выдвинутое и обнародованное, и мы собираемся очень упорно работать в течение следующих 100 дней, чтобы попытаться сблизить этих ребят», — добавил он.

Напомним, ранее в Москве заявили о "готовности к прямым переговорам". Там в очередной раз дерзко сообщили о якобы готовности к миру.

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