Джин выпущен из бутылки: Денисенко о скандале с коррупцией в энергетике

Обыски НАБУ / © НАБУ

Коррупционный скандал в сфере энергетики может стать предвестником правительственного кризиса и оказать серьезное влияние на политическую стабильность в Украине.

Об этом заявил руководитель аналитического центра "Ділова столиця" Вадим Денисенко.

По его словам, ключевой вопрос сегодня состоит в том, является ли этот кризис сугубо украинским, или же это часть более широкой игры с привлечением международных игроков.

"Коррупция снова стала главной темой государства. После "майдана картонок" стало понятно, что Банковой все сложнее навязывать свою повестку. Последние события лишь подтверждают эту тенденцию", - отметил Денисенко.

Он считает, что создание коалиционного правительства, которое смогло бы "перезагрузить" ситуацию, пока маловероятно.

"У нас не политический, а управленческий кризис. Игра сейчас идет на отставку правительства и создание "правительства народного доверия", которое станет противовесом Зеленскому. И для Банковой это опасный сигнал", - подчеркнул эксперт.

Денисенко также добавил, что отставка нескольких чиновников не остановит процесс — ситуация уже вышла из-под контроля.

"В игру точно включатся европейцы, а возможно, и американцы. Мы можем стать свидетелями историй по давлению относительно досрочных выборов или новых мирных инициатив", - отметил он.

Подводя итог, аналитик подчеркнул:

"При любых обстоятельствах джин уже выпущен из бутылки".

Напомним, 10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляли обыски у бизнесмена, совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, его экс-советника Игоря Миронюка, а также в компании "Энергоатом".

Как ранее сообщали СМИ, Тимур Миндич бежал из Украины за несколько часов до обысков.