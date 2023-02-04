Джо Байден в скором времени посетит Польшу – у Дуды подтвердили информацию

Президент Джо Байден в ближайшее время приедет в Польшу.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ближайшее время прибудет с визитом в Польшу.

Эту информацию подтвердил руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач, пишет RMF24.

"Как мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее будущее. Конечно, детали такого визита будут сообщены, когда будет определена конкретная дата, но этот мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед", – сказал он.

В настоящее время Пшидач находится в Вашингтоне, вместе с ним прилетел глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера. Политики провели встречи в Совете национальной безопасности и Белом доме.

Обсуждались вопросы дальнейшей помощи Украине, военному присутствию США в Польше, передаче технологий и закупок вооружений, а также саммит Альянса в Вильнюсе.

Встреча Зеленского, Байдена и Дуды в Польше

На днях в польских СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден в рамках визита в Польшу в конце февраля может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в преддверии годовщины с начала полномасштабного российского вторжения.

Однако президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил поездку в Польшу. Глава государства заявил, что его пока не приглашали в Польшу для встречи с президентом США Джо Байденом.

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